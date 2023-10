Wall Street koerst lager

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteerden donderdag lager met nog een paar uur handel te gaan. De S&P 500 daalde 0,5 procent op 4.242,09 punten, de Dow Jones index verloor 0,3 procent op 33.043,61 punten en de Nasdaq noteerde 0,5 procent lager op 13.165,16 punten.

De rentes op de obligatiemarkt blijven de drijvende kracht voor de aandelenbeurzen, terwijl beleggers de binnenkomende economische cijfers turven om te zien wat de Federal Reserve kan gaan doen met zijn monetaire beleid.

De Amerikaanse tienjaarsrente piekte woensdag op 4,85 procent en noteerde donderdag op 4,71 procent.

"We hadden deze week een bericht met goed nieuws en eentje met slecht nieuws voor de arbeidsmarkt. Iedereen houdt nu de adem in voor het officiële banenrapport van vrijdag", stelde Swissquote Bank. "Dat zal bepalen of we de week met een zoete of zure smaak in de mond afsluiten."

Gerekend wordt op een banengroei in september van 170.000. In augustus kwamen er in de VS nog 187.000 banen bij. De werkloosheid liep toen onverwacht op, naar 3,8 procent. De markt rekent erop dat de werkloosheid in september is gedaald tot 3,7 procent.

De loongroei in de VS zou in september weer zijn toegenomen, naar 0,30 dollar per uur, tegen 0,08 dollar per uur in augustus.

Als de tegenvallende ADP-cijfers van woensdag, met een banengroei van slechts 89.000 afgelopen maand, een voorbode zijn voor het officiële banenrapport van aankomende vrijdag, dan zal de Fed nog even kritisch moeten kijken naar het rentebesluit van begin november, volgens marktanalist Philip Marey van Rabobank.

"De Fed had toch liever een groei van 100.000 tot 150.000 banen gezien", aldus Marey.

Donderdag werd bekend dat het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de VS afgelopen week is gestegen met 2.000 naar 207.000, hetgeen ook grofweg werd verwacht.

Volgens Michael Hewson van CMC Markets blijft de Amerikaanse arbeidsmarkt veerkrachtig. De marktanalist noemde het opvallend dat de stakingen in de auto-industrie niet zijn terug te zien in de cijfers.

Verder werd het handelstekort van de VS kleiner, nadat de export in augustus steeg en de import licht kromp.

Een vat WTI-olie kostte donderdagavond 82,60 dollar en daarmee zo'n 2 procent goedkoper dan woensdag toen de olieprijzen al fors daalden. Marktkenners wezen naar de hogere rentes en zorgen over de economie, die van negatieve invloed zouden kunnen zijn op de vraag naar olie. Ook stegen de benzinevoorraden in de VS vorige week flink.

RBC Capital Markets wees verder op de speculatie over een mogelijke diplomatieke overeenkomst tussen de VS en Saoedi-Arabië die zou kunnen leiden tot een versoepeling van de Saoedische productieverlaging.

De euro/dollar noteerde donderdagavond op 1,0537.

Bedrijfsnieuws

Amazon en Microsoft kunnen een onderzoek van mededingingsautoriteiten tegemoet zien in het Verenigd Koninkrijk. Toezichthouder Ofcom kreeg signalen dat het moeilijk zou zijn voor klanten om van cloudaanbieder te wisselen en heeft nu de Britse mededingingsautoriteit ingeschakeld voor een onderzoek. Aandelen van Amazon verloren 1,0 procent en die van Microsoft een half procent.

BlackBerry verloor 9 procent, nadat het bedrijf aankondigde zichzelf in tweeën te gaan splitsen. De divisie Internet-of-Things krijgt een aparte beursnotering, die in de eerste helft van het volgende boekjaar kan plaatsvinden.

CostCo Wholesale meldde een vergelijkbare omzetgroei van 4,5 procent op jaarbasis in september, wat beter is dan de 4,3 procent van augustus. Het aandeel daalde een half procent.

Rivian Automotive verloor 19 procent, nadat woensdag nog 9 procent koerswinst werd geboekt. Het bedrijf wil meer geld ophalen, in de vorm van 1,5 miljard dollar aan converteerbare obligaties. Rivian heeft moeite om de productie op te voeren en de kosten laag te houden.

Rivaal Tesla, dat woensdag nog 5,9 procent meer waard werd, daalde donderdag licht.

Constellation Brands, verkoper van biermerken Corona en Modelo, heeft afgelopen kwartaal een aangepaste winst per aandeel van 3,70 dollar geboekt, boven de consensusverwachting van 3,37 dollar. Verder ging de outlook omhoog. Het aandeel daalde toch 3,5 procent.

ExxonMobil liet woensdag weten dat de hogere olieprijs de winst in het derde kwartaal met nog eens 1 miljard dollar zal spekken ten opzichte van het tweede kwartaal. Het aandeel verloor toch 2 procent, in het spoor van de dalende olieprijzen.

Het Britse Orchard Therapeutics wordt overgenomen door het Japanse Kyowa Kirin voor 16,00 dollar per American Depositary Share. Bovenop die overnameprijs zit nog een aanvullend recht van 1,00 dollar per ADS, wanneer OTL-200, een behandeling tegen de stofwisselingsziekte MLD, wordt goedgekeurd in de Verenigde Staten. Hiermee komt de totale overnamewaarde uit op circa 478 miljoen dollar. De Amerikaanse notering van het aandeel Orchard steeg liefst 96 procent.