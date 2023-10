Europese beurzen sluiten verdeeld Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn donderdag verdeeld geëindigd, terwijl de obligatierentes iets daalden. De Stoxx Europe 600 index steeg 0,3 procent tot 441,31 punten. De Duitse DAX liet een verlies optekenen van 0,2 procent op 15.070,22 punten. De Franse CAC 40 sloot fractioneel hoger bij een stand van 6.998,25 punten. De Britse FTSE sloot 0,5 procent hoger op 7.451,54 punten. Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets zag een bescheiden opleving "in het kielzog van een sterke sessie op de Aziatische markten", terwijl de obligatierentes wat daalden. Volgens Hewson is het tot nog toe een volatiele week, met rendementen die omhoog gaan en weer omlaag, en de aandelenmarkten die hierop reageren. De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde donderdag op 4,71 procent, na een piek van 4,85 procent op woensdag. De Duitse variant noteerde donderdag op 2,89 procent. Woensdag piekte de Duitse rente op meer dan 3,00 procent. Volgens analisten van Pictet Asset Management blijven de vooruitzichten voor de meeste grote ontwikkelde economieën onzeker. "De economische groei in de VS zal waarschijnlijk verbleken en onder de langetermijntrend blijven, terwijl Europa naar verwachting niet snel zal herstellen", volgens Pictet. Op macro-economisch vlak was er aandacht voor Duitse handelscijfers. In augustus daalde de export met 1,2 procent, terwijl de import met 0,4 procent daalde. De Franse industrie produceerde in augustus minder, maar de daling viel met 0,3 procent mee, afgezet tegen de daling van 0,5 procent die was verwacht. Een vat WTI-olie kostte donderdag circa 84 dollar en stabiliseerde daarmee na de vrije val een dag eerder. Marktkenners wezen naar de hogere rentes en zorgen over de economie, die van negatieve invloed zijn op de vraag naar olie. Ook stegen de benzinevoorraden in de VS vorige week flink. RBC Capital Markets wees verder op de speculatie over een mogelijke diplomatieke overeenkomst tussen de VS en Saoedi-Arabië die zou kunnen leiden tot een versoepeling van de Saoedische verlaging van de olieproductie. De euro/dollar noteerde rond het slot van de Europese markten op 1,0527.



Bedrijfsnieuws Alstom heeft in de eerste zes maanden van het lopende boekjaar meer omzet geboekt, maar de kasstroom verslechterde flink, waardoor de outlook voor de voorziene kasstroom dit jaar werd verlaagd. Het aandeel verloor in Parijs meer dan 37 procent terrein. LVMH ging aan kop in de Franse CAC 40, met een plus van meer dan een procent. Ook Sanofi, Carrefour en BNP Paribas wisten rond een procent bij te schrijven. In Frankfurt leverde Adidas ruim 3,5 procent in, waarmee het verreweg de grootste daler was in de DAX. Zalando steeg bijna anderhalf procent en Henkel ging aan kop in de Duitse hoofdindex, met een winst van bijna 2 procent. Heineken won in Amsterdam meer dan een procent. Kepler Cheuvreux zette het aandeel op de kooplijst. AB InBev steeg bijna 2 procent in Brussel. De koopaanbeveling op AB InBev werd door Kepler gehandhaafd, maar het koersdoel ging wel omlaag. In Brussel verloor Cofinimmo verder 6 procent na een kapitaalverhoging. Wall Street De Amerikaanse beurzen noteerden rond het Europese slot gemiddeld een half procent in het rood. Bron: ABM Financial News

