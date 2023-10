Telecompartijen trekken aan de bel bij ACM voor rechten Eredivisie Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: KPN

(ABM FN-Dow Jones) Een consortium van telecompartijen, met daarin KPN, VodafoneZiggo, Delta Fiber en Odido, heeft de Autoriteit Consument en Markt gevraagd in te grijpen bij de onderhandse gunning van de Eredivisierechten aan ESPN. Dit meldde onder andere KPN donderdag. "De exclusieve onderhandeling en een op handen zijnde deal tussen Eredivisie CV (ECV) en Disney/ESPN over de televisierechten van de Eredivisie zijn volgens het consortium in strijd met het kartelverbod", zei KPN. De Eredivisieclubs bieden hun uitzendrechten gezamenlijk aan. Dat mag alleen als er een eerlijk en transparant biedingsproces plaatsvindt, conform de Nederlandse en Europese wetgeving. Daarom heeft het telecomconsortium donderdag een handhavingsverzoek ingediend bij de ACM. De toezichthouder is gevraagd een inbreuk vast te stellen die bestaat uit de onderhandse gunning van de exploitatierechten aan Disney/ESPN, zei KPN in een persbericht. "Hangende dit verzoek gaat het consortium ervan uit dat de clubs nog geen definitief besluit nemen ten aanzien van de kennelijk door de ECV uitonderhandelde deal met Disney/ESPN. Dat hebben de bedrijven eerder vandaag per brief ook aan de ECV en de Eredivisieclubs laten weten", aldus KPN. De ACM kan de clubs, ECV en Disney tot een transparant biedingsproces verplichten, menen de telecombedrijven, dat vele pogingen ondernam om met de ECV aan tafel te komen, maar zonder resultaat. "We kunnen alleen maar gissen wat de achterliggende reden is om dat te weigeren. We voelen ons dan ook genoodzaakt om de stap naar de ACM te zetten. Liever zitten we om tafel met ECV en de clubs, maar vooralsnog is ons nog geen enkele stoel aangeboden. Wij gaan ervan uit dat de clubs nu, hangende het handhavingsverzoek aan de ACM, geen definitieve besluiten nemen ten aanzien van die onderhandse gunning aan Disney", aldus een woordvoerder van het consortium. Bron: ABM Financial News

