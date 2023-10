Verzekeraars aan kop op lichtgroen Damrak Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is donderdag met winst gesloten, in aanloop naar het Amerikaanse banenrapport op vrijdagmiddag. De AEX eindigde 0,1 procent in het groen op 721,75 punten. "Indien de rente stijgt dan gaan de markten in 'risk off' modus. Bijgevolg dalen de aandelenmarkten en stijgt de dollar. Daalt de rente, zoals gisteren, dan gebeurt het omgekeerde", duidde beleggingsstrateeg Philippe Gijsels van BNP Paribas Fortis de bewegingen op de financiële markten. Na een tegenvallend banenrapport van ADP op woensdag, wacht de markt nu op het officiële rapport van vrijdag. Economen mikken op 170.000 nieuwe banen. De Amerikaanse tienjaarsrente maakte een pas op de plaats op 4,725 procent. De euro/dollar handelde op 1,0527 en olie werd circa 2 procent goedkoper. Stijgers en dalers De verzekeraars gingen donderdag aan de leiding in de AEX. ASR won 1,6 procent en 2,3 procent. Aegon steeg 1,3 procent. Verder wonnen RELX en Heineken 1,4 en 1,1 procent. Heineken werd door Kepler Cheuvreux op de kooplijst gezet. De analisten rekenen op een groeiversnelling in 2024. ASML en ASMI waren de grootste dalers met koersverliezen van 1,6 en 1,9 procent. Eerder op de middag schoot het aandeel ASML zelfs even 2,6 procent in het rood, maar herstelde weer vlot van deze koersval. In de AMX gingen Air France-KLM en Galapagos aan de leiding met winsten van 3,8 en 2,1 procent. Allfunds daalde ruim 6 procent, na de koerswinst van meer dan 10 procent op woensdag, toen een Spaanse zakenkrant meldde dat Allfunds zijn strategische opties zou bekijken. Bij de smallcaps gingen PostNL en Kendrion 1,6 en 3,2 procent in het groen, maar verloren Accsys en Azerion 2,0 en 1,7 procent. Wall Street Bij de slotgong op Beursplein 5 noteerden de Amerikaanse beurzen verliezen van een half tot een procent. Bron: ABM Financial News

