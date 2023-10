Wall Street vermoedelijk licht lager uit de startblokken Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan donderdag een lagere opening tegemoet, terwijl de obligatierentes minder beweeglijk zijn en het erop lijkt dat de verkoopgolf in staatsleningen afneemt.



Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden een half uur voor de opening tot 0,2 procent in het rood. De obligatiemarkt blijft daarmee de drijvende kracht voor de aandelenfutures, terwijl beleggers de binnenkomende economische cijfers turven om te zien wat de Federal Reserve kan gaan doen met zijn monetaire beleid. "We hadden deze week een bericht met goed nieuws en eentje met slecht nieuws voor de arbeidsmarkt. Iedereen houdt nu de adem in voor het officiële banenrapport van vrijdag", stelde Swissquote Bank. "Dat zal bepalen of we de week met een zoete of zure smaak in de mond afsluiten." Het banenrapport van ADP liet woensdag een veel lager dan verwachte banengroei zien in september. Er waren afgelopen week iets meer aanvragen van een nieuwe werkloosheidsuitkering, bleek donderdag voorbeurs. Het aantal steunaanvragen steeg met 2.000 naar 207.000, hetgeen ook grofweg werd verwacht. De olieprijs beperkte zijn daling van eerder op de dag. WTI-olie voor november kostte 0,5 procent minder op 83,84 dollar en Brent-olie werd 0,4 procent goedkoper op 85,45 dollar. Woensdag daalde de olieprijs sterk nadat de benzinevoorraden in de VS bleken te zijn gestegen, ondanks een daling van de voorraad ruwe olie. Daarnaast liet Saoedi-Arabië weten dat de productieverlaging in principe standhoudt tot en met december, maar daar kan nog wel van worden afgeweken.



De euro/dollar noteerde op 1,0514. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er 1,0510 op de borden. Bedrijfsnieuws Amazon en Microsoft kunnen een onderzoek van mededingingsautoriteiten tegemoet zien in het Verenigd Koninkrijk. Toezichthouder Ofcom kreeg signalen dat het moeilijk zou zijn voor klanten om van cloudaanbieder te wisselen en heeft nu de Britse mededingingsautoriteit ingeschakeld voor een onderzoek. BlackBerry won voorbeurs 2,8 procent, nadat het bedrijf aankondigde zichzelf in tweeën te gaan splitsen. De divisie Internet-of-Things krijgt een aparte beursnotering, die in de eerste helft van het volgende boekjaar kan plaatsvinden. CostCo Wholesale meldde een vergelijkbare omzetgroei van 4,5 procent in september, op jaarbasis, wat beter is dan de 4,3 procent van augustus. Het aandeel gaf geen koersuitslag voorbeurs. Rivian Automotive verloor voorbeurs 9 procent, nadat woensdag nog 9 procent koerswinst werd geboekt. Het bedrijf wil meer geld ophalen, in de vorm van 1,5 miljard dollar aan converteerbare obligaties. Rivian heeft moeite om de productie op te voeren en de kosten laag te houden. Rivaal Tesla, dat woensdag nog 5,9 procent meer waard werd, lijkt licht lager te starten. Constellation Brands, verkoper van biermerken Corona en Modelo, heeft afgelopen kwartaal een aangepaste winst per aandeel van 3,70 dollar geboekt, boven de consensusverwachting van 3,37 dollar, en verhoogde zijn outlook. Het aandeel lijkt krap een procent lager te gaan openen. ExxonMobil liet woensdag weten dat de hogere olieprijs waarschijnlijk de winst met 1 miljard dollar zal laten toenemen in het derde kwartaal. Het aandeel opent naar verwachting 1 procent lager. Slotstanden Wall Street sloot woensdag hoger. De S&P 500 won 0,8 procent tot 4.263,75 punten. Technologiebeurs Nasdaq steeg 1,4 procent tot 13.236,01 punten en de Dow Jones-index boekte een winst van 0,4 procent tot 33.129,55 punten. Bron: ABM Financial News

