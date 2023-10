Koers ASML kortstondig onderuit Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het aandeel ASML kwam donderdagmiddag kortstondig onder druk te staan. Het aandeel daalde naar 543,00 euro, aldus data van Euronext. Dat was een koersverlies van 2,6 procent ten opzichte van de slotkoers van woensdag van 557,50 punten. Vrijwel direct daarna veerde het aandeel weer op en inmiddels noteert het weer op 556,30 euro, een paar tienden van een procent lager dan de slotkoers van woensdag. Een aanleiding voor de koersval leek er niet te zijn en een handelaar sprak tegen ABM Financial News van een eventuele 'dikke vinger'. Bron: ABM Financial News

