Casino ziet verbetering

(ABM FN-Dow Jones) Casino Guichard-Perrachon heeft in de afgelopen weken verbeteringen in het supermarktbezoek en in de volumes gezien. Dit maakte de Franse noodlijdende supermarktketen donderdag bekend. In de laatste vier weken steeg het aantal bezoekers met 4 procent, na een daling met 10 procent aan het einde van het eerste kwartaal. De volumes daalden in de afgelopen weken wel, met 2 procent, maar dat is duidelijk een verbetering ten opzichte van de wekelijkse dalingen van 24 procent zes maanden eerder. Vorige week waren de volumes volgens het bedrijf vlak. Bij de hypermarkten daalde het verkeer met 10 procent en het volume met 20 procent in de laatste vier weken. Ook dit is volgens Casino een verbetering ten opzichte van eerdere trends. In het eerste kwartaal daalden de volumes in de hypermarkten met 32 procent per week. Casino zit momenteel in een lastige fase van het bestaan, met oplopende schulden, maar sloot afgelopen juli een principeakkoord over een reddingsplan met een consortium onder leiding van de Tsjechische miljardair Daniel Kretinsky. Bron: ABM Financial News

