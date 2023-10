Beursblik: UBS verlaagt koersdoel Heineken Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Heineken

(ABM FN-Dow Jones) UBS heeft donderdag het koersdoel voor Heineken verlaagd van 115,00 naar 110,00 euro met handhaving van het koopadvies. Dit bleek uit een rapport van de Zwitserse zakenbank. Analisten van UBS merkten op dat zorgen over zwakte op korte termijn bij Heinekens grootste winstaanjagers op de koers drukken. Zo zijn er zorgen dat de winstontwikkeling in Vietnam en West-Europa tegenviel in het derde kwartaal. De consensus mikt op een autonome EBIT-groei van slechts 0,7 procent dit jaar. "De neerwaartse risico's zijn beperkt, maar beleggers zullen de resultaten afwachten voordat ze positiever worden over het aandeel", aldus de analisten. Kijkend naar 2024 en daarna acht UBS de waardering van het aandeel aantrekkelijk, vooral omdat de tegenwind tijdelijk lijkt en er voor 2024 een flinke EBIT-groei wordt voorzien. De winst per aandeel kan mogelijk sneller stijgen dan de EBIT. Wel verlaagde UBS het koersdoel voor Heineken, nadat de taxaties voor de winst per aandeel met circa 3 procent werden verlaagd voor de periode 2023 tot en met 2025. Het aandeel Heineken steeg donderdag met 1,9 procent tot 84,30 euro. Bron: ABM Financial News

