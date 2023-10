Europese beurzen lager rond middaguur

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden donderdag licht lager, in afwachting van nieuwe Amerikaanse banencijfers op vrijdag.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde donderdag rond het middaguur een min van 0,1 procent op 442,10 punten. De Duitse DAX liet een daling zien van 0,3 procent naar 15.056,20 punten. De Franse CAC 40 noteerde een verlies van eveneens 0,3 procent met een stand van 6.976,93 punten. De Britse FTSE 100 steeg 0,1 procent naar 7.416,26 punten.

Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets zag de Europese beurzen wat stabiliseren, mede dankzij een terugval van de rentes.

De obligatierendementen zijn zo ver en zo snel gestegen dat veel marktdeelnemers nu denken dat het tijdperk van lage rentetarieven voorbij is. Sinds begin augustus is de rente op Amerikaanse tienjaars staatsobligaties boven de 4 procent gestegen, een niveau dat tussen 2008 en 2021 niet meer werd gezien. De verwachting daarbij is dat de rente nog langer hoger zal blijven.

Cijfers over de Duitse in- en uitvoer lieten over augustus een daling zien, waarbij de export met een afname van 1,2 procent harder daalde dan de verwachte 1,0 procent.

De Franse industrie produceerde in augustus minder, maar de daling viel met 0,3 procent mee afgezet tegen de verwachte min van 0,5 procent.

Vanmiddag volgen in de VS de wekelijkse steunaanvragen en de handelsbalans over augustus. Voor de steunaanvragen wordt een stijging verwacht van 204.000 naar 210.000 aanvragen.

De president van de Deutsche Bundesbank Joachim Nagel houdt vandaag twee toespraken.

Olie noteerde donderdag lager. Een november-future West Texas Intermediate noteerde 0,9 procent in het rood op 83,49 dollar, terwijl voor een december-future Brent 85,17 dollar werd betaald, een daling van 0,8 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0514. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0510 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,0510 op de borden.



Bedrijfsnieuws

Alstom heeft over de eerste zes maanden van het gebroken boekjaar 2023/2024 meer omzet geboekt, maar de kasstroom verslechterde flink, waardoor de verwachting voor de voorziene kasstroom dit jaar werd verlaagd. Het aandeel noteerde in Parijs 37,2 procent lager.

Heineken won in Amsterdam twee procent. Kepler Cheuvreux zette het aandeel op de kooplijst.

In Brussel verloor Cofinimmo 5,4 procent na een kapitaalverhoging en Commerzbank leverde in Frankfurt 3,5 procent in.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan donderdag naar verwachting een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,4 procent in het rood.

De S&P 500 won woensdag 0,8 procent tot 4.263,75 punten. Technologiebeurs Nasdaq steeg 1,4 procent tot 13.236,01 punten en de Dow Jones-index boekte een winst van 0,4 procent tot 33.129,55 punten.