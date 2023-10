Valuta: euro wacht op nieuwe banendata

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde donderdag iets boven de 1,05 dollar in afwachting van nieuwe banencijfers uit de VS.

"Er was even een stille hoop dat de voorzitter van de ECB Christine Lagarde woensdag in een speech zou zeggen dat de inflatie in de muntunie een piek heeft bereikt, maar dat was niet het geval en dat zorgde ook meteen weer even voor een dipje in de koers van de euro", aldus valutahandelaar Joey van Hanegem van valutabroker Ebury donderdag tegen ABM Financial News.

Van Hanegem stelde dat het Amerikaanse banenrapport over september van vrijdag het volgende richtpunt is. Als de banencijfers een vergelijkbaar beeld schetsen als de cijfers waar ADP woensdag mee kwam, dan raakt de markt er mogelijk van overtuigd dat de Fed de rente in november ongemoeid laat.



Cijfers over de Duitse in- en uitvoer lieten over augustus een daling zien, waarbij de export met een afname van 1,2 procent harder daalde dan de verwachte 1,0 procent.

De Franse industrie produceerde in augustus minder, maar de daling viel met 0,3 procent mee afgezet tegen de verwachte min van 0,5 procent.

Vanmiddag volgen in de VS de wekelijkse steunaanvragen en de handelsbalans over augustus. Voor de steunaanvragen wordt een stijging verwacht van 204.000 naar 210.000 aanvragen.

De president van de Deutsche Bundesbank Joachim Nagel houdt vandaag twee toespraken.

De euro noteerde donderdag vlak op 1,0506 dollar. De Europese munt koerste 0,1 procent hoger op 0,8664 Britse pond. Het Britse pond daalde 0,1 procent tot 1,2128 dollar.