AEX houdt hoofd boven water Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste donderdagochtend licht hoger. Rond de klok van elf uur won de AEX 0,2 procent op 722,15 punten. Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets zag de Europese beurzen wat stabiliseren, mede dankzij een terugval van de rentes. Beleggers verwerkten woensdag onder meer een tegenvallende banengroei in de VS, zoals gemeld door loonstrookjesverwerker ADP in aanloop naar het officiële rapport van vrijdag, naast een groeivertraging in de Amerikaanse dienstensector in september, maar ook een scherpe daling van de olieprijzen. Het rendement op de treasury met een looptijd van 10 jaar bedroeg vanochtend 4,72 procent. Als de tegenvallende ADP-cijfers van woensdag een voorbode zijn voor het officiële banenrapport van aankomende vrijdag, dan zal de Federal Reserve nog even kritisch moeten kijken naar het rentebesluit van begin november, zei marktanalist Philip Marey van Rabobank tegen ABM Financial News. Volgens de CME FedWatch Tool rekent nu net iets meer dan driekwart van de markt op een ongewijzigde rente volgende maand. Bijna een kwart verwacht echter een verhoging met 25 basispunten. Afgelopen maand hield de Federal Reserve de rente nog ongewijzigd op 5,25 tot 5,50 procent. Hewson merkte op dat alle aandacht nu gaat naar het officiële banenrapport. "Dit kan meer duidelijkheid geven over de richting die de Federal Reserve op wil", aldus de analist. Op macro-economisch vlak werd vanochtend bekend dat de Duits export in augustus iets harder is gedaald dan verwacht. Verder nam de Franse industriële productie in dezelfde maand iets minder hard af. Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0507. De olieprijzen daalden vanochtend met een procent tot 83,40 dollar. Stijgers en dalers Onder de hoofdaandelen won Heineken 1,7 procent. Kepler Cheuvreux heeft donderdag het aandeel Heineken op de kooplijst gezet en het koersdoel ging van 93,00 naar 100,00 euro. NN won 1,4 procent. Shell en Randstad sloten de rij met verliezen tot 1,2 procent. In de AMX won Alfen 3,4 procent en Air France-KLM 5,6 procent. Allfunds verloor 5,2 procent, na de koersopstoot van woensdag. In de AScX won Avantium 4,0 procent en TomTom 1,2 procent. TomTom en Flow Labs, een specialist in transportsoftware en kunstmatige intelligentie (AI), gaan samenwerken. Azerion daalde 3,0 procent. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.