PostNL klinkt voorzichtiger

Beeld: PostNL

(ABM FN-Dow Jones) PostNL is wat voorzichtiger geworden dan in augustus over het uitdagende klimaat in Nederland. Dat stelde analist Marc Zwartsenburg van ING donderdag in een rapport. In een gesprek met beleggers en analisten ter voorbereiding op de derdekwartaalcijfers wees PostNL op afzwakkende consumentenbestedingen en aanhoudende problemen met hoog ziekteverzuim bij de postdienst, hetgeen de kwaliteit van de levering beïnvloedt. Het ziekteverzuim kan ook leiden tot hogere kosten, omdat er meer mensen moeten worden ingehuurd, en verstoringen die de kostenbesparingen bemoeilijken, denkt ING. De pakketvolumes stegen wel in de zomer, vergeleken met een jaar eerder. Bij de halfjaarcijfers stelde PostNL voor het derde kwartaal een stabiel volume in het derde kwartaal te verwachten ten opzichte van het tweede kwartaal, wat op jaarbasis een groei van 7 procent zou zijn. Het is mogelijk dat september wat minder goed was en dat de vooruitzichten voor het vierde kwartaal minder solide zijn, waarschuwde ING. De analist gaat voor het derde kwartaal zelf uit van 6 procent volumegroei en blijft daarmee aan de voorzichtige kant. Voor de EBIT in heel 2023 zit Zwartsenburg op 108 miljoen euro, aan de onderkant van de bandbreedte van 100 tot 130 miljoen euro die PostNL heeft afgegeven. De zwakkere trends lijken al weerspiegeld in de recente koersdaling van 12 procent, denkt ING. De bank heeft een koersdoel van 2,50 euro en een koopadvies op PostNL. Het aandeel noteerde donderdag 0,3 procent hoger op 1,90 euro. Bron: ABM Financial News

