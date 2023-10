Mercata huurt grotere ruimte van CTP Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: CTP

(ABM FN-Dow Jones) CTP heeft 20.000 vierkante meter aan industrieel vastgoed in Belgrado verhuurd aan Mercata. Dit maakte het vastgoedbedrijf donderdagochtend bekend. Mercata huurde al 14.000 vierkante meter, maar tekende een nieuw contract van tien jaar om op een andere locatie een grotere ruimte van CTP te huren. Mercata huurt voortaan magazijn- en kantoorruimte in het CTPark Belgrade City van CTP. Er werden verder geen financiële details gemeld. Bron: ABM Financial News

