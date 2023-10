Alstom negatiever over kasstroom Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Alstom Design & Styling

(ABM FN-Dow Jones) Alstom heeft over de eerste zes maanden van het gebroken boekjaar 2023/2024 meer omzet geboekt, maar de kasstroom verslechterde flink, waardoor de verwachting voor de voorziene kasstroom dit jaar werd verlaagd. Dit bleek woensdag uit voorlopige cijfers van de Franse multinational.



De kasstroom zal volgens de onderneming dit jaar verbeteren naar 500 tot 750 miljoen euro negatief. Dit verschilt aanzienlijk van de eerdere verwachting dat de kasstroom 'significant positief" zou worden. De kasstroom viel in de eerste jaarhelft 1,15 miljard euro negatief uit door een productieverhoging, een vertraagde order in het VK en een afname in de aanbetalingen. Een jaar eerder was de kasstroom nog 45 miljoen euro negatief. Alstom boekte in het afgelopen halfjaar een autonome omzetgroei van 6,5 procent, waarmee de halfjaaromzet uitkwam op 8,3 miljard euro. De verwachting voor de autonome omzetgroei voor het gehele boekjaar werd bevestigd en komt daarmee volgens Alstom nog altijd uit op meer dan 5 procent.



De orderportefeuille daalde van 10,1 miljard euro over de eerste zes maanden van het boekjaar 2022/2023 naar 8,4 miljard euro afgelopen halfjaar. In die 10,1 miljard euro van vorig jaar zat een grote Duitse order van 2,5 miljard euro. De EBIT-marge steeg van 4,9 naar 5,2 procent. De doelstellingen voor de middellange termijn werden verder gehandhaafd.

Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.