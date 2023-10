Brits mededingingsonderzoek naar Amazon en Microsoft Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Britse toezichthouder Ofcom heeft mededingingsinstanties gevraagd een onderzoek in te stellen naar de markt voor clouddiensten, omdat bepaalde voorwaarden van marktleiders Amazon en Microsoft de concurrentie kunnen beperken. In een marktonderzoek concludeerde Ofcom dat hoge kosten voor het overbrengen van data, gerichte kortingen en technische beperkingen het voor klanten moeilijk kunnen maken om te wisselen van cloud-aanbieder of om meerdere aanbieders te kiezen. "Sommige Britse bedrijven hebben ons verteld dat ze zich zorgen maken dat het te moeilijk is om te wisselen van cloud-aanbieder, of om gebruik te maken van een mix van verschillende aanbieders, en dat er sprake lijkt van oneerlijke concurrentie", aldus Fergal Farragher, die de marktstudie uitvoerde. Amazon Web Services en Microsoft hadden in 2022 samen 70 tot 80 procent van de Britse cloudmarkt in handen. De Britse mededingingsautoriteit CMA stelt een onderzoek in. Bron: ABM Financial News

