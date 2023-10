Euronext ervaart technisch probleem met handel in warrants Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) Euronext ondervindt technische problemen met de handel in warrants en certificaten. Dit bleek donderdagochtend uit een status alert op de website van de beursuitbater. Vanwege de problemen, zal de handel in deze instrumenten later van start gaan. Euronext zegt een onderzoek te zijn gestart en hoopt snel met een update te kunnen komen. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.