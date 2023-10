Shell bespreekt focus op olie met ongerust personeel Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Royal Dutch Shell

(ABM FN-Dow Jones) CEO Wael Sawan van Shell zat later deze maand vergaderen met medewerkers om zijn strategie voor schone energie te bespreken, nu er intern ongerustheid is ontstaan over het besluit om meer te investeren in fossiele brandstoffen. Dat meldt persbureau Bloomberg donderdag. Sawan heeft kritiek gekregen van milieuactivisten, omdat hij aandeelhoudersrendement in het hart van zijn strategie zou plaatsen en de focus van het energiebedrijf op de oude kernactiviteiten olie en aardgas heeft hernieuwd. De vraag is leidend, volgens het bedrijf. Hoewel veel werknemers deze benadering steunen, is er ook verzet van anderen, stelt het persbureau, met name van de medewerkers in de divisie hernieuwbare energie en energie-oplossingen. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.