Belasten aandeleninkoop niet eerder dan in 2025

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De invoering van een belasting op aandeleninkopen kan niet eerder dan in 2025 worden ingevoerd. Dit werd woensdag duidelijk tijdens de algemene financiële beschouwing in de Tweede Kamer. Verder zal de bankenbelasting niet met 350 miljoen maar met 150 miljoen euro worden verhoogd. Twee weken geleden daalden de aandelenkoersen van banken hard na de plannen van de Tweede Kamer om de bankenbelasting te verhogen en de inkoop van eigen aandelen te belasten. "Een idiote reactie op de beurs en echt irrationeel", zei Tom van der Lee van GroenLinks daarover. Maar door die koersdaling laat hij zich naar eigen zeggen "niet afschrikken". "De belasting op inkoop van eigen aandelen wordt geheven als er dividend wordt uitgekeerd. Dat gelijktrekken brengt banken echt niet in problemen, ook gelet op hun enorme winstcijfers", zei Van der Lee. Overigens moet ook de Eerste Kamer zich nog over de plannen uitspreken. En of daar voldoende steun is, moet nog blijken. Caroline van der Plas van BBB zei woensdag: "wij zijn het eerlijk gezegd een beetje zat dat hier in Nederland een cultuur aan het ontstaan is waarbij banken en bedrijven grote gemene graaiende cowboys zijn die helemaal niks hebben met niemand in Nederland en die alleen maar zelf hun zakken willen vullen. We zijn daarmee kei- en keihard bezig om onze maakindustrie en ons bedrijfsleven snel uit Nederland weg te jagen. En dat zal grote economische gevolgen gaan hebben, ook voor de mensen thuis, want die zullen dan hun baan kwijtraken. Daar hebben wij een beetje tabak van." BBB is momenteel de grootste partij in de Eerste Kamer met 16 zetels. Bron: ABM Financial News

