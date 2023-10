AEX probeert voorzichtig herstel voort te zetten

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat donderdag naar verwachting hoger van start. Futures op de AEX index noteren ongeveer een uur voor de beursgong een half procent in het groen.

De AEX ging woensdag nog lager van start, maar draaide in de loop van de ochtend in de plus, om na een top op ruim 725 punten toch weer weg te zakken. Uiteindelijk sloot de index met 0,2 procent in het groen op een slotstand van 720,86 punten.

Op Wall Street koerste de S&P 500 index woensdagavond 0,8 procent hoger, terwijl techbeurs Nasdaq zelfs 1,4 procent bijschreef.

Aanleiding voor de positieve draai van het sentiment was een terugval van de Amerikaanse tienjaarsrente, nadat aanvankelijk ’s ochtend het jaarrecord nog werd aangescherpt op 4,88 procent. Beleggers reageerden enthousiast op negatieve macrocijfers, omdat daardoor de kans op een soepeler rentebeleid van de Federal Reserve toeneemt.

Beleggers verwerkten woensdag onder meer een tegenvallende banengroei in de VS, zoals gemeld door loonstrookjesverwerker ADP in aanloop naar het officiële rapport van vrijdag, naast een groeivertraging in de Amerikaanse dienstensector in september, maar ook een scherpe daling van de olieprijzen. Het rendement op de treasury met een looptijd van 10 jaar bedroeg vanochtend 4,72 procent.

Als de tegenvallende ADP-cijfers van woensdag een voorbode zijn voor het officiële banenrapport van aankomende vrijdag, dan zal de Federal Reserve nog even kritisch moeten kijken naar het rentebesluit van begin november, zei marktanalist Philip Marey van Rabobank tegen ABM Financial News.

Volgens de CME FedWatch Tool rekent nu net iets meer dan driekwart van de markt op een ongewijzigde rente volgende maand. Krap een kwart verwacht echter een verhoging met 25 basispunten. Afgelopen maand hield de Federal Reserve de rente nog ongewijzigd op 5,25 tot 5,50 procent.

In Azië zetten de aandelenmarkten vanochtend een herstel in. De Nikkei index in Tokio doorbrak een verliesreeks van vijf handelsdagen met een winst van 1,7 procent. De beurzen in Hongkong en Sydney winnen daarnaast ongeveer een half procent.

De olieprijzen kregen woensdag een flinke tik te verwerken, met een daling van de prijs voor een vat WTI-olie van 5,6 procent naar 84,22 dollar. De angst voor de afname in vraag woog woensdag zwaarder dan toezeggingen van Saoedi-Arabië en Rusland om de productieverlagingen voor ruwe olie tot eind 2023 voort te zetten. Een week geleden piekte de Amerikaanse olie-future nog op 95 dollar.

De stevige prijsdalingen duiden erop dat de aandacht van de markt verschuift van krapte in de oliemarkt op korte termijn, naar de gevolgen van het langer hoog blijven van de rente. Dit laatste zou de economische groei kunnen afremmen en daardoor de vraag naar olie.

De euro/dollar herstelt sinds dinsdag wat en het muntpaar noteerde vanochtend op 1,0524.

De beurzen reageren momenteel heftig op macrocijfers, maar de spoeling is vandaag dun. De wekelijkse steunaanvragen in de VS en de Franse industriële productie staan op de rol. Morgen zal alle aandacht uitgaan naar het Amerikaanse banenrapport, dat ook wel wordt beschouwd als ’s werelds belangrijkste macrocijfer.

Bedrijfsnieuws

Jefferies verlaagde het koersdoel voor DSM-Firmenich van 123,00 naar 116,00 euro, maar handhaafde wel het koopadvies.

Torqx heeft het overnamebod op Beter Bed gelanceerd en beleggers kunnen hun aandelen aanmelden vanaf 5 oktober tot 29 november.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 klom woensdag 0,8 procent tot 4.263,75 punten. Technologiebeurs Nasdaq steeg 1,4 procent tot 13.236,01 punten en de Dow Jones-index boekte een winst van 0,4 procent tot 33.129,55 punten.