Jefferies verlaagt koersdoel DSM-Firmenich Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: DSM-Firmenich

(ABM FN-Dow Jones) Jefferies heeft het koersdoel voor het aandeel DSM-Firmenich verlaagd van 123,00 naar 116,00 euro met handhaving van het koopadvies. Dit bleek donderdag uit een rapport van de bank. Analisten van Jefferies verlaagden tevens de EBITDA-ramingen met gemiddeld 3 procent om zo uiting te geven aan de lagere vitamineprijzen en een zwakkere vraag. Jefferies hoopt bij de publicatie van de resultaten over het derde kwartaal meer inzicht te krijgen in de kostenbesparingen, de kasstroom en de ontwikkeling van de schulden. Jefferies gaat voor het derde kwartaal uit van een EBITDA van 408 miljoen euro. Voor het gehele boekjaar verwacht de bank een EBITDA van 1,76 miljard euro. Het zou volgens de bank goed zijn als er door het bedrijf meer nadruk wordt gelegd op kosten en kasstroom. Het bedrijf moet in de visie van de bank vooral iets doen aan het aantal voorraaddagen, dat in het eerste halfjaar op 162 stond, boven het historisch gemiddelde. Wat Jefferies betreft zijn er nogal wat overeenkomsten tussen de divisies Vitamines en Materials. Beide takken zijn cyclisch van karakter en de winst in beide sectoren wordt bepaald door wie de meest efficiënte producent is. Dat impliceert volgens de bank dat beide divisies kunnen worden afgerekend op het vermogen om cash te genereren. Wat dat betreft lijkt Jeffefies tevreden over de huidige CEO van DSM-Firmenich, die hier als voormalig bestuurder van de Materials-divisie succesvol in was. Het aandeel DSM-Firmenich sloot woensdag op 78,93 euro. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.