Verkoop Nederlandse nieuwbouwwoningen halveert opnieuw

(ABM FN-Dow Jones) De verkoop van Nederlandse nieuwbouwwoningen is ook in het tweede kwartaal van 2023 met ruim de helft verminderd, na in het eerste kwartaal van dit jaar en het laatste kwartaal van 2022 ook al te zijn gehalveerd. Dit bleek donderdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek, het Kadaster en Eurostat.

Het betrof afgelopen kwartaal zelfs de grootste daling ooit sinds het begin van de metingen hiervan in 2015.

Bij de nieuwbouwwoningen is het aantal transacties in de loop van 2022 steeds sneller gedaald.

In het tweede kwartaal van 2023 daalde het aantal naar 3.300 transacties, dat is 56,2 procent minder dan een jaar eerder. Bij de bestaande koopwoningen daalde het aantal verkopen met 6,1 procent tot 44.500. Deze daling was kleiner dan in voorgaande kwartalen, met uitzondering van het vierde kwartaal van 2022.

In totaal zijn er in het tweede kwartaal van 2023 bijna 48.000 woningen verkocht, 13 procent minder dan een jaar eerder. Dit is het negende kwartaal op rij dat er minder woningen zijn verkocht dan een jaar eerder.

In het eerste en tweede kwartaal van 2023 samen, kwam het aantal verkochte nieuwbouwwoningen net boven de 6.600 uit. Hiermee daalde het aantal transacties met 54,4 procent ten opzichte van een jaar eerder. Sinds het begin van de meting in 2015 waren er nog nooit zo weinig transacties in de eerste helft van een jaar, of in twee andere achtereenvolgende kwartalen.

De gemiddelde transactieprijs van een nieuwbouwkoopwoning kwam uit op bijna 496.000 euro. Dit is lager dan in het tweede kwartaal van 2022. Toen was de gemiddelde prijs 514.000 euro.

De prijs van een bestaande koopwoning was gemiddeld 5,2 procent lager dan een jaar eerder. De gemiddelde transactieprijs van een bestaande koopwoning was lager dan die van een nieuwbouwkoopwoning in het tweede kwartaal en kwam uit op bijna 406.500 euro.