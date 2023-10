Wall Street op zoek naar herstel

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse aandelenmarkten trachten woensdag met nog zo’n twee uur handel te gaan om te herstellen van de verliezen van eerder deze week. Mede geholpen door de tegenvallende ADP-cijfers, die wat druk van de renteketel haalden.

De S&P 500 won 0,3 procent tot 4.240,37 punten. Technologiebeurs Nasdaq kon 0,8 procent bijschrijven op 13.159,33 punten en de Dow Jones daalde fractioneel naar 32.982,89 punten.

Ook vandaag speelde de rente weer een belangrijke rol. Nadat vanochtend in eerste instantie de jaarrecords op de tienjaarsrente in de VS werden aangescherpt, zorgden de tegenvallende ADP-cijfers in de VS ervoor dat deze standen niet konden worden vastgehouden. Uit cijfers van het ADP bleek woensdag een groei van 89.000 banen, terwijl gerekend was op een stijging van 160.000.

Als de tegenvallende ADP-cijfers van woensdag een voorbode zijn voor het officiële banenrapport van aankomende vrijdag, dan zal de Federal Reserve nog even kritisch moeten kijken naar het rentebesluit van begin november, zei marktanalist Philip Marey van Rabobank tegen ABM Financial News.

In de VS ging de tienjaarsrente in eerste instantie naar de 4,88 procent, maar de koers is inmiddels teruggevallen naar 4,75 procent.

Vanmiddag werd in de VS verder bekend dat de groei in de dienstensector vertraagde, maar de fabrieksorders lieten daarentegen een sterker dan verwachte groei zien. De fabrieksorders stegen met 1,2 procent op maandbasis, na een daling met 2,1 procent een maand eerder. Analisten rekenden op een toename met 0,2 procent.

De olieprijzen kregen een flinke tik te verwerken. De prijs voor een vat WTI-olie daalde met 4,8 procent naar 84,90 dollar. Dit ondanks de dalende olievoorraden in de VS en dat Saoedi-Arabië woensdag bevestigde dat het land zijn productieverlaging van 1 miljoen vaten olie per dag tot het einde van het jaar zal handhaven. Echter, de olieproducent hield wel de optie open om het productieniveau over een maand bij te stellen. De Russen sloten zich hierbij aan.

Echter, de stevige prijsdalingen sinds maandag duiden erop dat de aandacht van de markt wellicht is verschoven van de focus op de krapte in de oliemarkt op de korte termijn, naar de gevolgen van het langer hoog blijven van de rente. Dit laatste zou de economische groei kunnen afremmen.

De euro/dollar herstelde wat en noteerde op 1,0501. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er 1,0472 op de borden.

Bedrijfsnieuws

Veel oliefondsen moesten woensdag terrein prijsgeven als gevolg van de sterk dalende olieprijs. De sector als geheel noteerde 3,7 procent lager.

Intel daalde 0,1 procent, nadat het halfgeleiderbedrijf aankondigde de divisie die programmeerbare chips maakt en die werd overgenomen in 2015, te verzelfstandigen.

Apple kreeg een adviesverlaging bij KeyBank. De iPhone-fabrikant werd van de kooplijst gehaald vanwege de hoge waardering, terwijl de groei in Amerika lijkt af te zwakken. Desondanks steeg het aandeel 0,1 procent.

Eierproducent Cal-Maine Foods verloor 6,5 procent, na een tegenvallende omzetdaling van 30 procent. De aanvankelijk sterk opgelopen prijzen voor eieren, zijn inmiddels al weer flink gedaald.

A10 Networks daalde met ruim 27 procent. De maker van cloudsecuritysoftware verlaagde zijn omzetverwachting, omdat Amerikaanse serviceproviders investeringen uitstellen.