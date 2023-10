Europese beurzen sluiten vrijwel vlak

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn woensdag vrijwel vlak gesloten, onder andere nadat bleek dat in de eurozone de krimp in de dienstensector iets terugliep, terwijl de producentenprijzen weer stegen.

De brede STOXX Europe 600 index sloot 0,1 procent lager op 440,08 punten. De DAX-index steeg fractioneel naar 15.099,92 punten. De Franse CAC 40 sloot onveranderd op 6.996,73 punten en de Britse FTSE eindigde 0,8 procent lager op 7.412,45 punten.

Ook vandaag speelde de rente weer een belangrijke rol. Nadat vanochtend in eerste instantie de jaarrecords in zowel Europa als de VS werden aangescherpt, haalde de tegenvallende ADP-cijfers in de VS wat druk van de ketel. Uit cijfers van het ADP bleek woensdag een groei van 89.000 banen, terwijl gerekend was op een groei van 160.000.

De Duitse tienjaarsrente viel na het bereiken van 3,02 procent, weer terug naar 2,92 procent. In de VS ging het allemaal wat harder, nadat de tienjaarsrente daar de 4,88 procent aantikte vielen we bij het sluiten van Europa terug naar 4,74 procent.

Vanochtend werd bekend dat de dienstensector van de eurozone in september iets minder krimp heeft laten zien dan eerder gemeten. De inkoopmanagersindex kwam in september uit op 48,7 tegen 47,9 in augustus. Een voorlopige meting maakte melding van een index van 48,4. Verder bleken de producentenprijzen in de eurozone weer te zijn gestegen, terwijl de detailhandelsverkopen juist daalden.

"De samengestelde index laat wat herstel zien", stelde hoofdeconoom Cyrus de la Rubia van Hamburg Commercial Bank. "Maar het is nog te vroeg om optimistisch te worden." In de op een na grootste economie van de eurozone, Frankrijk, kromp de dienstensector verder en dat wijst volgens de hoofdeconoom op een "diepe economische neergang". In Duitsland en Spanje groeide de dienstensector wel, maar slechts marginaal.

Vanmiddag werd in de VS bekend dat de groei in de dienstensector vertraagde. De fabrieksorders lieten daarentegen een sterker dan verwachte groei zien. De fabrieksorders stegen met 1,2 procent op maandbasis, na een daling met 2,1 procent een maand eerder. Analisten rekenden op een toename met 0,2 procent.

De olieprijzen kregen een flinke tik te verwerken. De prijs voor een vat Brentolie daalde met 4,2 procent naar 87,09 dollar. Dit ondanks de dalende olievoorraden in de VS en dat Saoedi-Arabië woensdag bevestigde dat het land zijn productieverlaging van 1 miljoen vaten olie per dag tot het einde van het jaar zal handhaven. Echter, de olieproducent hield wel de optie open om het productieniveau over een maand bij te stellen. De Russen sloten zich hierbij aan met het aanhouden van de huidige productieverlagingen, om in november de boel opnieuw te beoordelen.

Echter, de stevige prijsdalingen sinds maandag duiden erop dat de aandacht van de markt wellicht is verschoven van de focus op de krapte in de oliemarkt op de korte termijn, naar de gevolgen van het langer hoog blijven van de rente. Dit laatste zou de economische groei kunnen afremmen.

De euro/dollar herstelde wat en noteerde op 1,0521. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er 1,0472 op de borden.

Bedrijfsnieuws

In Frankfurt was woensdag Infineon de grootste stijger met een koerswinst van bijna 4 procent. Henkel daarentegen verloor 1,9 procent.



In Parijs won Capgemini 2,3 procent en STMicroelectronics won 2,1 procent, maar verloor TotalEnergies bijna 2 procent als gevolg van de sterk dalende olieprijs.

In het VK verloor Shell om die reden ook 2 procent.

Onder de hoofdfondsen in Amsterdam steeg RELX 2,1 procent. RELX profiteerde van een rapport van Goldman Sachs, waarin het aandeel op de kooplijst werd gezet.

Wall Street



De Amerikaanse beurzen handelden rond sluitingstijd in Europa hoger. De S&P 500 noteerde 0,4 procent in het groen op 4.247,23 punten.