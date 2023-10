Update: RELX en Wolters uitblinkers op lichtgroen Damrak

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs heeft woensdag de openingsverliezen weggepoetst en is hoger gesloten, onder aanvoering van de databedrijven RELX en Wolters Kluwer.

De AEX sloot 0,2 procent hoger op 720,86 punten.

De index ging lager van start, maar draaide in de loop van de ochtend in de plus, om na een top op ruim 725 punten toch weer weg te zakken.

De hoge rente blijft de stemming bepalen, zei beleggingsstrateeg Joost van Leenders van Van Lanschot Kempen tegen ABM Financial News.

"We hebben de afgelopen dagen rente-angst gezien, nadat de centrale banken zeiden dat ze de rentes hoog houden, en dan zie je dat bij sterke economische cijfers de beurs negatief reageert, zoals gisteren, en vandaag, bij zwakke economische cijfers, juist positief."

Het banenrapport van ADP was vanmiddag veel zwakker dan verwacht, met een groei van het aantal banen in de VS met 89.000, waar gerekend werd op 160.000. "De Fed had toch liever een groei van 100.000 tot 150.000 banen gezien", aldus marktanalist Philip Marey van Rabobank. De loongroei bleef hoog.

Opvallend is dat de tienjarigerente op staatsleningen in de Verenigde Staten zo sterk is doorgestegen, terwijl het toch al een tijdje terug is dat de Federal Reserve liet weten dat de rente langer hoog blijft. Volgens Van Leenders kan de hoge olieprijs daar een rol in spelen, omdat die de angst bevestigt dat de inflatie hoog blijft. Ook de zorgen over het schuldenplafond van de Amerikaanse overheid spelen mogelijk een rol. "Het overheidstekort is heel groot voor een land dat niet in recessie en niet in oorlog is."

Een laatste factor is dat de Federal Reserve zijn opgekochte obligaties moet gaan verkopen. Daardoor is er een groot aanbod van obligaties en kunnen kopers een hogere premie vragen.

"De Europese aandelen zullen naar verwachting meer druk ervaren vanwege de hogere rentetarieven in vergelijking met aandelen uit andere regio’s", aldus beleggingsspecialist Kevin Verstraete van Lynx. "Dit komt doordat er relatief meer Europese bedrijven zijn die hun schuldpapier in 2024 moeten herfinancieren, en dit tegen een hoger rentetarief."

Meer economisch nieuws was er over de dienstensector van de eurozone die in september iets minder kromp dan eerder gemeten. De inkoopmanagersindex kwam in september uit op 48,7 tegen 47,9 in augustus. Een voorlopige meting meldde nog 48,4.

"De samengestelde index laat wat herstel zien", stelde hoofdeconoom Cyrus de la Rubia van Hamburg Commercial Bank. "Maar het is nog te vroeg om optimistisch te worden." In Frankrijk kromp de dienstensector verder en dat wijst volgens de hoofdeconoom op een "diepe economische neergang".

Verder bleken de producentenprijzen in de eurozone weer te zijn gestegen, terwijl de detailhandelsverkopen juist daalden.

In de middag bleek de Amerikaanse dienstensector minder hard te groeien, volgens S&P en ISM. Daar stond een sterke stijging van de fabrieksorders tegenover.

De olieprijs daalde hard, nadat Saoedi-Arabië de mogelijkheid openhield dat de huidige productiebeperking over een maand wordt ingeperkt of juist vergroot.

Brent-olie werd 3,9 procent goedkoper op 87,38 dollar en WTI-olie ruim 4 procent op 85,56 dollar. De olievoorraden in de VS daalden vorige week opnieuw.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdfondsen steeg RELX 2,1 procent en sectorgenoot Wolters Kluwer 1,9 procent. RELX profiteerde van een rapport van Goldman Sachs, waarin het aandeel op de kooplijst werd gezet.

Adyen won 0,8 procent. Vanochtend bleek uit een melding dat WCM Investment Management het belang in Adyen heeft vergroot van 3,01 naar 5,21 procent.

Randstad verloor 3,7 procent.

In de AMX schoot Allfunds Group meer dan 10 procent omhoog. Allfunds onderzoekt samen met Goldman Sachs en Citi de strategische opties voor het bedrijf, waaronder een verkoop, zo schreef het Spaanse Vozpopuli, op basis van bronnen.

Just Eat Takeaway steeg 3,2 procent, maar Aalberts verloor 2,3 procent.

B&S werd 3,4 procent goedkoper. PostNL sloot vlak. Het postbedrijf verhoogt per januari volgend jaar de postzegelprijs. Azerion won 4,2 procent.

Wall Street

De Amerikaanse beurzen noteerden in het groen, toen de slotgong op Beursplein 5 klonk.

Update: om Aalberts, B&S en Azerion toe te voegen.