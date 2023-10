Beursagenda: macro-economisch Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Hieronder volgen de belangrijkste items op de macro-economische agenda tot en met donderdag 12 oktober 2023: DONDERDAG 5 OKTOBER 2023

00:00 Chinese beurzen gesloten

08:00 Handelsbalans - Augustus (Dld)

08:45 Industriële productie - Augustus (Fra)

14:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Handelsbalans - Augustus (VS) VRIJDAG 6 OKTOBER 2023

00:00 Chinese beurzen gesloten

08:00 Fabrieksorders - Augustus (Dld)

14:30 Banengroei en werkloosheid - September (VS)

21:00 Consumentenkrediet - Augustus (VS) MAANDAG 9 OKTOBER 2023

08:00 Industriële productie - Augustus (Dld)

15:30 Columbus Day in VS - Wall Street regulier open DINSDAG 10 OKTOBER 2023

06:30 Consumptie huishoudens - Augustus (NL)

06:30 Inflatie - September (NL)

06:30 Industriële productie - Augustus (NL)

12:00 Ondernemersvertrouwen mkb - September (VS)

16:00 Groothandelsvoorraden - Augustus (VS) WOENSDAG 11 OKTOBER 2023

08:00 Inflatie - September def. (Dld)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Producentenprijzen - September (VS)

20:00 Federal Reserve - Notulen (VS) DONDERDAG 12 OKTOBER 2023

06:30 Faillissementen - September (NL)

06:30 Internationale handel - Augustus (NL)

08:00 Industriële productie - Augustus (VK)

08:00 Handelsbalans - Augustus (VK)

10:00 Maandrapport IEA (Fra)

14:00 Maandrapport OPEC (Oos)

14:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Inflatie - September (VS)

17:00 Olievoorraden - Wekelijks (VS) Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.