Beursblik: Nvidia, Apple en Microsoft populair

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) In het derde kwartaal van dit jaar lag de focus opnieuw op aandelen gerelateerd aan kunstmatige intelligentie. Dit is de uitkomst van een onderzoek dat Lynx uitvoerde onder zijn beleggers. "Nvidia, Apple en Microsoft waren prominent aanwezig in de handel", zag Lynx. Tesla was opnieuw het meest verhandelde aandeel onder klanten van de broker. In Nederland was het sterk afgestrafte Adyen het meest verhandelde aandeel. "Beleggers schrokken vooral van de plotselinge vertraging in [de] groei en de toenemende concurrentie die de marges onder druk zette." Elders in Europa was het Duitse Bayer het meest verhandelde aandeel. "Al jaren zorgt dit aandeel voor zorgen onder beleggers, nadat het bedrijf in opspraak kwam vanwege de onkruidverdelger Roundup van dochteronderneming Monsanto." Rentebeleid in focus Volgens Lynx kijken beleggers in de komende periode weer uit naar de beleidsbeslissingen van centrale banken. Bijna de helft van de door Lynx ondervraagde beleggers verwacht dat de Amerikaanse tienjaarsrente in het komende kwartaal stabiel zal blijven. Nog eens 30 procent verwacht een stijging, terwijl slechts 23 procent rekening houdt met een daling. De Amerikaanse tienjaarsrente loopt momenteel in hoog tempo op, door de vrees dat rentes voor een langere tijd hoog moeten blijven. Woensdagmiddag stond de teller op 4,756 procent. Beleggers geraadpleegd door Lynx vrezen massaal dat de kerninflatie de komende jaren boven de doelstelling van 2 procent van de centrale banken zal blijven. "Waar sommige beleggers eerder mogelijk al droomden van renteverlagingen, lijken deze toch weer ver weg. De kerninflatie in zowel de VS als de eurozone noteren namelijk nog altijd flink hoger dan het door centrale banken gewenste niveau", aldus beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx. Bron: ABM Financial News

