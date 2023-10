Wall Street maakt zich op voor hogere opening

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan woensdag een hogere opening tegemoet, nadat de lange obligatierente van zijn recente top terugzakte en Amerikaanse cijfers wezen op een afkoelende arbeidsmarkt.

Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren een half uur voor opening 0,3 procent hoger en die op de technologiebeurs Nasdaq 0,5 procent hoger.

Het aantal banen in de Amerikaanse private sector steeg in september met 89.000 meldde ADP, terwijl economen rekenden op 160.000 extra banen na de toename met 180.000 in augustus. De salarissen stegen met 5,9 procent. De tragere banengroei kan wijzen op een afkoelende arbeidsmarkt. Als de tegenvallende ADP-cijfers van woensdag een voorbode zijn voor het officiële banenrapport van aankomende vrijdag, dan zal de Fed nog even kritisch moeten kijken naar het rentebesluit van begin november, zei marktanalist Philip Marey van Rabobank tegen ABM Financial News.

Later dinsdag volgen nog cijfers over de Amerikaanse dienstensector en de wekelijkse olievoorraden in de VS.

De futures herstelden al eerder op de dag enigszins nadat er wat rust kwam op de obligatiemarkten. Recent stegen de rentes tot de hoogste niveaus in 15 jaar.

Rond de opening van de Europese beurzen schoten de rendementen van Amerikaanse staatsleningen nog even omhoog, mogelijk door zorgen op een politieke impasse in Washington, waardoor de aandelenkoersen onder druk kwamen. Kort daarna liepen de rentes weer wat terug. De daling van de rentes werd versterkt door de zwakke banencijfers uit de VS. Rond de klok van 15 uur daalden de Amerikaanse tienjaarsrentes met 1,4 procent tot 4,73 procent.

"We lopen het risico dat we dagelijks in de herhaling vallen, maar in de afgelopen 24 uur hield de verkoopgolf van obligaties aan, terwijl de rendementen aan beide zijden van de Atlantische oceaan naar nieuwe hoogtes stegen", stelde Deutsche Bank.

De bank vreest dat er een groter risico is dat er "ergens in het financiële systeem een ongeluk gebeurt".



De olieprijs daalde bijna 2 procent, nadat Saoedi-Arabië het voornemen herhaalde om de productieverlaging van 1 miljoen vaten per dag te handhaven in november en december, maar de optie openhield om het productieniveau over een maand bij te stellen. Brent-olie voor december daalde 1,9 procent tot 89,20 dollar.

De euro/dollar noteerde op 1,0521. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er 1,0472 op de borden.

Bedrijfsnieuws

Intel steeg 2,5 procent in de handel voorbeurs, nadat het bedrijf aankondigde de divisie die programmeerbare chips maakt en die werd overgenomen in 2015, te verzelfstandigen.

Apple kreeg een adviesverlaging bij KeyBank. De iPhone-fabrikant werd van de kooplijst gehaald vanwege de hoge waardering, terwijl de groei in Amerika lijkt te verzwakken. Het aandeel daalde voorbeurs ongeveer een half procent.

Eierproducent Cal-Maine Foods verloor 12 procent voorbeurs, na een tegenvallende omzetdaling van 30 procent, terwijl de prijzen voor eieren zakten van 2,28 naar 1,59 dollar per dozijn.

A10 Networks daalde voorbeurs 21 procent. De maker van cloudsecuritysoftware verlaagde zijn omzetverwachting, doordat Noord-Amerikaanse service providers investeringen uitstellen.

Slotstanden

Wall Street eindigde dinsdag lager. De S&P500 verloor 1,4 procent tot 4.229,45 punten. Technologiebeurs Nasdaq daalde 1,9 procent tot 13.059,47 en de Dow Jones-index leverde 1,3 procent in tot 33.002,38 punten.