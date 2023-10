Beursblik: ADP-cijfers vallen flink tegen Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Als de tegenvallende ADP-cijfers van woensdag een voorbode zijn voor het officiële banenrapport van aankomende vrijdag, dan zal de Fed nog even kritisch moeten kijken naar het rentebesluit van begin november. Dit zei marktanalist Philip Marey van Rabobank woensdag tegen ABM Financial News. "De Fed had toch liever een groei van 100.000 tot 150.000 banen gezien", aldus Marey. Uit cijfers van ADP bleek woensdag een groei van 89.000 banen, terwijl gerekend was op een groei van 160.000. De groei in augustus werd opwaarts bijgesteld van 177.000 naar 180.000. De grote bedrijven namen in september 83.000 mensen minder aan, terwijl het kleinbedrijf nu goed was voor een groei met 95.000 banen. "Daarmee zet het kleinbedrijf de inhaalslag voort en leveren de grote bedrijven de groei uit augustus weer helemaal in", aldus de marktanalist van Rabobank woensdag. De loongroei van 9,0 procent bij mensen die van baan verwisselden, tegen een stijging van 9,7 procent in augustus, is volgens Marey een teken dat die groep iets minder te eisen heeft en dat grote bedrijven iets vaker 'nee' verkopen. De euro noteerde woensdag kort na publicatie van het rapport 0,4 procent hoger op 1,0506 dollar. Rond het middaguur noteerde de euro nipt onder de 1,05 dollar. info@abmfn.nl

