Saoedi-Arabië bevestigt handhaving productieverlaging

quote: jan de vakman schreef op 4 oktober 2023 13:49: Zolang anderen hun marktaandeel niet kunnen afsnoepen, gaan ze natuurlijk voor de beste prijs van hun olie, dat lijkt me vrij logisch!!

Dankzij de eco-extremisten met als idool en roeptoeter dat Zweedse kind is hun macht over de markt zo groot (en gaat ze enkel maar groeien...)Het "westen" is zich tot op het bot in de vingers aan het snijden met een van de realiteit losgeslagen transitie...en helaas is de druk op de politici zo groot dat de pijn verre van gedaan isHoog tijd dus om van dogmatische dagdromerij over te schakelen naar goed bestuur die de bevolking niet in de armoede duwt en de economie en industrie niet schaden kan (in tegenstelling tot de wensen van bovengenoemde drukkingsgroepen)