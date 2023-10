Europese beurzen licht hoger rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden woensdag licht hoger in afwachting van de eerste banendata uit de VS.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde woensdag rond het middaguur een plus van 0,2 procent op 441,64 punten. De Duitse DAX liet een fractionele winst zien op 15.089,86 punten. De Franse CAC 40 noteerde een plus van 0,3 procent op 7.017,05 punten. De Britse FTSE 100 steeg met 0,2 procent tot 7.483,12 punten.

"Boven de markt hangt onzekerheid over hoe hoog de rentes nog kunnen gaan", aldus de strateeg van LPL. "En de andere vraag is hoe snel de obligatierendementen blijven stijgen. Het tempo waarin de rentes op de obligatiemarkten stijgen, is zorgwekkend voor aandelenbeleggers."

Ook vanochtend stegen de rentes verder. De Amerikaanse tienjaarsrente koerste rond een niveau van 4,82 procent, terwijl eerder in de ochtend nog een niveau van 4,84 procent werd aangetikt. De Duitse rentes stegen tot 2,97 procent, maar noteerden eerder op de dag al boven de 3 procent.

De dienstensector van de eurozone heeft in september iets minder krimp laten zien dan eerder gemeten. De inkoopmanagersindex die de activiteit van de dienstensector van de muntunie meet, kwam in september uit op 48,7 tegen 47,9 in augustus. Een voorlopige meting maakte melding van een index van 48,4.

Verder bleken de producentenprijzen in de eurozone weer te zijn gestegen, terwijl de detailhandelsverkopen juist daalden.

Vanmiddag komen in de VS, naast het rapport van ADP, de twee inkoopmanagersindices voor de dienstensector over september naar buiten, gemeten door S&P en ISM, gevolgd door de fabrieksorders over augustus en de wekelijkse olievoorraden.

Olie noteerde woensdag lager. Een november-future West Texas Intermediate noteerde 0,7 procent in het rood op 88,28 dollar, terwijl voor een december-future Brent 90,08 dollar werd betaald, een verlies van 0,9 procent.

De VS heeft nog 17 dagen aan voorraad in zijn Strategic Petroleum Reserves (SPR) zitten en dat is circa de helft van het gemiddelde sinds 1990, aldus KBC. De VS willen pas aanvullen tegen olieprijzen die 30 procent onder hun huidige niveau liggen. De oliemarkt kijkt vandaag dus reikhalzend uit naar de OPEC-vergadering waarop de huidige productieverlagingen besproken zullen worden.

De euro/dollar noteerde op 1,0491. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0457 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0472 op de borden.



Bedrijfsnieuws

In Frankfurt stegen RWE en E.ON tot 2,2 procent. Commerzbank leverde 1,6 procent in.



Onder de hoofdfondsen van Amsterdam steeg RELX 1,7 procent. RELX profiteerde van een rapport van Goldman Sachs, waarin het aandeel op de kooplijst werd gezet.

In Parijs won Orange 2,5 procent.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan woensdag naar verwachting een vlakke opening tegemoet.

De S&P500 verloor dinsdag 1,4 procent tot 4.229,45 punten. Technologiebeurs Nasdaq daalde 1,9 procent tot 13.059,47 en de Dow Jones-index leverde 1,3 procent in tot 33.002,38 punten.