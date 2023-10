Intel verzelfstandigt divisie voor programmeerbare chips Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Intel wil een minderheidsbelang verkopen in een divisie die programmeerbare chips maakt die veel gebruikt worden in defensie en telecommunicatie, in het kader van een omvangrijke reorganisatie. Intel kreeg deze divisie in 2015 in handen met de overname van Altera voor 16,7 miljard dollar. In het laatste kwartaal van 2021 was het onderdeel goed voor een omzet van 484 miljoen dollar, of 2,4 procent van de totale omzet van Intel. Intel kondigde aan dat de betreffende divisie vanaf 1 januari als zelfstandig onderdeel doorgaat. Binnen twee tot drie jaar zouden er dan aandelen worden verkocht in een aparte beursgang. Ook kan Intel kijken naar private investeringen in het onderdeel, waarin Intel een meerderheidsbelang wil houden. Sandra Rivera zal het onderdeel leiden als CEO en Shannon Poulin wordt operationeel directeur. Volgens CEO Pat Gelsinger van Intel levert de verzelfstandiging meer focus op voor de kernactiviteiten en de langetermijnstrategie. Ook kan het onderdeel op eigen benen zijn marktaandeel sterker laten groeien. Het aandeel Intel noteerde woensdag voorbeurs 2,1 procent hoger. Bron: ABM Financial News

