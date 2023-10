Valuta: dollar blijft in trek

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde woensdag nog altijd onder de 1,05 dollar. De dollar werd gesteund door de hogere rentes, de behoefte aan een veilige haven en meevallende economische ontwikkelingen in de VS.

"Die cocktail blijft zorgen voor een solide dollar", aldus marktanalist Teeuwe Mevissen van Rabobank woensdag tegen ABM Financial News.

De bank verlaagde de koersverwachting voor de euro van 1,06 dollar naar rond 1,02 voor de komende zes maanden en van 1,12 naar 1,05 dollar voor het komende jaar.

Mevissen kijkt vandaag uit naar de groei van het aantal banen in de Amerikaanse private sector over september. Er wordt rekening gehouden met een stijging van het aantal banen met 160.000 tegen 177.000 over augustus. "Maar uiteindelijk is het banencijfer van vrijdag verreweg het meest maatgevend. Wij denken dat de Amerikaanse arbeidsmarkt langzaamaan wat tot bedaren komt", aldus Mevissen.

Dinsdag bleken de vacatures in de VS over augustus te zijn opgelopen naar 9,6 miljoen en dat betekende een flinke stijging ten opzichte van de 8,9 miljoen in juli. In juni van dit jaar stonden er 8,8 miljoen vacatures uit, in augustus 2022 waren er nog 10,2 miljoen vacatures.

De detailhandelsverkopen van de eurozone over augustus liepen met 1,2 procent op maandbasis terug. Dat is meer de verwachte daling met 0,6 procent.

De producentenprijzen van de muntunie over augustus lieten een stijging zien van 0,6 procent op maandbasis. Er was een stijging met 0,7 procent verwacht. In juli daalden de prijzen nog met 0,5 procent. Op jaarbasis daalden de prijzen met 11,5 procent tegen een afname met 7,6 procent in juli op jaarbasis.

Vanmiddag komen in de VS, naast het rapport van ADP, de twee inkoopmanagersindices voor de dienstensector over september naar buiten, gemeten door S&P en ISM, gevolgd door de fabrieksorders over augustus en de wekelijkse olievoorraden.

De euro noteerde woensdag 0,3 procent hoger op 1,0498 dollar. De Europese munt noteerde 0,1 procent lager op 0,8654 Britse pond. Het Britse pond steeg 0,4 procent tot 1,2129 dollar.