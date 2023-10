AEX poetst verlies weg

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs heeft woensdag de openingsverliezen weggepoetst en koerste licht hoger. Kort na elf uur won de AEX 0,3 procent op 722,04 punten.

Investment manager Simon Wiersma van ING merkte op dat beleggers op Wall Street dinsdagavond nog negatief reageerden op de verder oplopende marktrentes. Ook nam de volatiliteitsindex met 12 procent toe tot bijna 20 punten, het hoogste niveau sinds mei.

"Daarmee noteert de huidige koers nu hoger dan de driemaandsfuture en dat gebeurt niet vaak", aldus Wiersma. "Voor de laatste keer was dat in maart dit jaar en oktober vorig jaar. Beide momenten waren bodems in de aandelenmarkt."

De laatste banencijfers onderstrepen dat de Amerikaanse arbeidsmarkt oververhit blijft, aldus strateeg Quincy Krosby van LPL Financial. Werknemers kunnen nog steeds hogere lonen bedingen en dat blijft volgens Krosby een uitdaging voor de Amerikaanse centrale bank in haar poging om de inflatie te temmen door de rentes te verhogen.

"Boven de markt hangt onzekerheid over hoe hoog de rentes nog kunnen gaan", aldus de strateeg van LPL. "En de andere vraag is hoe snel de obligatierendementen blijven stijgen. Het tempo waarin de rentes op de obligatiemarkten stijgen, is zorgwekkend voor aandelenbeleggers."

Ook vanochtend stegen de rentes verder. De Amerikaanse tienjaarsrente koerste rond een niveau van 4,82 procent, terwijl eerder in de ochtend nog een niveau van 4,84 procent werd aangetikt. De Duitse rentes stegen tot 2,97 procent, maar noteerden eerder op de dag al boven de 3 procent.

"De Europese aandelen zullen naar verwachting meer druk ervaren vanwege de hogere rentetarieven in vergelijking met aandelen uit andere regio’s", aldus beleggingsspecialist Kevin Verstraete van Lynx. "Dit komt doordat er relatief meer Europese bedrijven zijn die hun schuldpapier in 2024 moeten herfinancieren, en dit tegen een hoger rentetarief."

De dienstensector van de eurozone heeft in september iets minder krimp laten zien dan eerder gemeten. De inkoopmanagersindex die de activiteit van de dienstensector van de muntunie meet, kwam in september uit op 48,7 tegen 47,9 in augustus. Een voorlopige meting maakte melding van een index van 48,4.

"De samengestelde index laat wat herstel zien", stelde hoofdeconoom Cyrus de la Rubia van Hamburg Commercial Bank. "Maar het is nog te vroeg om optimistisch te worden." In de op een na grootste economie van de eurozone, Frankrijk, kromp de dienstensector verder en dat wijst volgens de hoofdeconoom op een "diepe economische neergang". In Duitsland en Spanje groeide de dienstensector wel, maar slechts marginaal.

Verder bleken de producentenprijzen in de eurozone weer te zijn gestegen, terwijl de detailhandelsverkopen juist daalden.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0497. De olieprijzen daalden licht tot 88,70 dollar.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdfondsen steeg RELX 1,7 procent. RELX profiteerde van een rapport van Goldman Sachs, waarin het aandeel op de kooplijst werd gezet. Adyen won 1,0 procent. Vanochtend bleek uit een melding dat WCM Investment Manager het belang in Adyen heeft vergroot van 3,01 naar 5,21 procent.

Philips en Randstad verloren tot 2,5 procent.

In de AMX schoot Allfunds Group 13,8 procent omhoog. Allfunds onderzoekt samen met Goldman Sachs en Citi de strategische opties voor het bedrijf, waaronder een verkoop, zo schreef het Spaanse Vozpopuli, op basis van bronnen.

Just Eat Takeaway steeg 1,6 procent en Galapagos daalde juist 1,4 procent.

Fastned verloor onder de kleinere aandelen 3,4 procent. PostNL schreef 0,8 procent bij. Het postbedrijf verhoogt per januari volgend jaar de postzegelprijs.