Allfunds onderzoekt strategische opties - media

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Allfunds onderzoekt samen met Goldman Sachs en Citi de strategische opties voor het bedrijf, waaronder een verkoop. Dit schreef het Spaanse Vozpopuli, op basis van bronnen. Naast een verkoop zou volgens de zakenkrant ook een fusie tot de mogelijkheden behoren. Begin dit jaar bleek beursbedrijf Euronext een bod te hebben uitgebracht op Allfunds van 8,75 euro per aandeel. Allfunds wees dit echter af. Het bod was ongevraagd en de voorwaarden waren volgens de overnameprooi onvoldoende. Euronext trok vervolgens het bod, dat deels in contanten en deels in aandelen was, in. Volgens bronnen van Vozpopuli zou Euronext nu worden uitgesloten als eventuele koper. Het aandeel Allfunds steeg woensdag 13,6 procent naar 5,68 euro, wat de marktkapitalisatie op 3,5 miljard euro brengt. Bron: ABM Financial News

