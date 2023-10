ABN AMRO zet Signify op kooplijst Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ABN AMRO Oddo heeft het advies voor Signify verhoogd van Neutraal naar Outperform, maar het koersdoel werd juist verlaagd van 50,00 naar 40,00 euro. Dit bleek woensdag uit een rapport van de bank. Eind juli verlaagde Signify de outlook voor de aangepaste EBITA-marge met 100 basispunten naar een bandbreedte van 9,5 tot 10,5 procent. ABN AMRO besloot woensdag om zijn taxaties te verlagen naar de onderkant van deze bandbreedte, in aanloop naar de cijfers over het derde kwartaal. "Die zullen waarschijnlijk weer teleurstellen", denken de analisten, die met hun taxaties ook onder de consensus zitten. Na het derde kwartaal verbetert de vergelijkingsbasis, aldus ABN AMRO. ABN AMRO noemt Signify een 'waarde-aandeel', en wijst op de sterke balans en kasstroom. Wel vinden de analisten dat het bedrijf meer werk moet maken van overnames en de omzetgroei opnieuw moet aanslingeren. En indien er geen geschikte overnamekandidaten zijn, moet Signify zijn balans inzetten om dividend uit te keren en eventueel eigen aandelen in te kopen. "Het aandeel handelt aan de onderkant van zijn trading range en biedt een solide dividendrendement van 6 procent. Daarbij handelt het aandeel ook nog eens tegen een korting van 39 procent ten opzichte van zijn sectorgenoot Acuity", aldus ABN AMRO. Het aandeel Signify koerste woensdag 0,3 procent in het groen op 23,97 euro. Bron: ABM Financial News

