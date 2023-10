PostNL verhoogt postzegelprijs Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: PostNL

(ABM FN-Dow Jones) PostNL verhoogt per 1 januari 2024 de postzegelprijs van 1,01 naar 1,09 euro. Dit maakte het postbedrijf woensdagochtend bekend. Het basistarief voor brieven naar het buitenland wordt 1,75 euro. Dat was 1,65 euro. "Om de post voor klanten betaalbaar te houden, passen we ons postbedrijf telkens weer aan om de kosten zo laag mogelijk te houden. De verhoging van de posttarieven is, door de dalende postvolumes en de stijgende kosten, nodig om de post bereikbaar en betrouwbaar te houden", aldus Bob van Ierland, directeur Mail bij PostNL. Het versturen van een binnenlands pakket online gefrankeerd wijzigt niet en blijft 6,95 euro. Maar frankering bij PostNL-punten wordt wel duurder. Dat was 7,65 euro en wordt 7,95 euro. Ook pakketten versturen naar het buitenland wordt duurder. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.