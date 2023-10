Goldman Sachs zet RELX op kooplijst Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: RELX Plc

(ABM FN-Dow Jones) Goldman Sachs heeft het advies voor het aandeel RELX verhoogd van Neutraal naar Kopen, terwijl het koersdoel van 30,46 naar 34,05 pond ging. Dit bleek woensdag uit een rapport van de zakenbank. De bank verhoogde de taxaties voor de autonome groei met circa 30 basispunten voor de jaren 2024 tot en met 2027 en ziet nu een autonome omzetgroei van 7 procent voor 2026, exclusief Exhibitions, tegen eerder een groei van 6 procent. Vooral bij het onderdeel Legal gaat het volgens de bank beter dan gedacht. Goldman Sachs verwacht dat de autonome groei van RELX nu in de pas kan lopen met die van Wolters Kluwer. De raming voor het aangepaste resultaat per aandeel voor de jaren 2024 tot en met 2027 werd met 3 tot 4 procent verhoogd, onder meer op basis van de hogere autonome groeiverwachting. De ramingen van Goldman Sachs voor de winst per aandeel voor 2024 van 1,25 pond en voor 2025 van 1,37 pond liggen respectievelijk 3 en 4 procent boven de consensus die werd samengesteld door Visible Alpha. Goldman Sachs gelooft dat RELX goed in staat is kunstmatige intelligentie adequaat toe te passen in de organisatie. Het aandeel RELX noteerde woensdag op een rood Damrak 1,0 procent hoger op 32,17 euro. Bron: ABM Financial News

