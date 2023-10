Hogere omzet en winst bij Tesco Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Tesco heeft over de eerste helft van het gebroken boekjaar de omzet en winst zien oplopen en werd positiever over de ontwikkeling van de vrije kasstroom. Dit maakte de Britse supermarktketen woensdagochtend bekend met voorlopige cijfers. De omzet steeg over de verslagperiode met 8,4 procent tegen constante wisselkoersen tot ruim 30,7 miljard pond. Het aangepaste operationeel resultaat steeg met 13,9 procent naar bijna 1,5 miljard. De retailtak was goed voor een plus van 13,5 procent met een resultaat van ruim 1,4 miljard pond. Tesco Bank boekte een operationele winst van 65 miljoen pond, een plus van 25,0 procent. De aangepaste winst per aandeel kwam 16,8 procent hoger uit op 12,26 pence. Tesco wil een stabiel interim-dividend uitkeren van 3,85 pence per aandeel. De nettoschuld daalde met 1,6 procent naar bijna 9,9 miljard pond. Van het lopende aandeleninkoopprogramma van in totaal 750 miljoen pond is tot nu toe 503 miljoen pond ingekocht. Het resterende deel wordt tegen april volgend jaar ingekocht. Outlook Het bedrijf verwacht voor het lopende boekjaar een aangepast operationeel resultaat uit retail van 2,6 tot 2,7 miljard pond bij een vrije kasstroom tussen de 1,8 tot 2,2 miljard pond. Dit ligt boven de doelstelling op middellange termijn van 1,4 en 1,8 miljard pond. Bij de bankactiviteiten verwacht Tesco nog altijd een operationele winst tussen de 130 en 160 miljoen pond. Bron: ABM Financial News

