Lagere opening AEX voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat woensdag een lagere opening tegemoet. Futures op de AEX noteren krap een uur voor de openingsgong tot 0,3 procent in het rood. Dinsdag eindigde de hoofdgraadmeter al 0,6 procent lager op 719,67 punten.

De Europese beurzen lijken de verliezen van dinsdag een vervolg te gaan geven, nadat nieuwe cijfers uit de VS over de arbeidsmarkt de rentes aanjoegen en daarmee ook de speculatie over meer renteverhogingen door de Federal Reserve.

De laatste banencijfers onderstrepen dat de Amerikaanse arbeidsmarkt oververhit blijft, aldus strateeg Quincy Krosby van LPL Financial. Werknemers kunnen nog steeds hogere lonen bedingen en dat blijft volgens Krosby een uitdaging voor de Amerikaanse centrale bank in haar poging om de inflatie te temmen door de rentes te verhogen.

"Boven de markt hangt onzekerheid over hoe hoog de rentes nog kunnen gaan", aldus de strateeg van LPL. "En de andere vraag is hoe snel de obligatierendementen blijven stijgen. Het tempo waarin de rentes op de obligatiemarkten stijgen, is zorgwekkend voor aandelenbeleggers."

"Hogere obligatierendementen en een sterkere Amerikaanse dollar houden beleggers aan de zijlijn", volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

De Amerikaanse tienjaarsrente bereikte maandag een nieuwe top op 4,682 procent, waarmee het hoogste punt sinds oktober 2007 werd bereikt. Dinsdag liep de rente verder op naar 4,75 procent en ook vanochtend koersten de rentes weer fors hoger. Woensdag noteerde de tienjaarsrente rond 4,84 procent.



De rentes zijn de afgelopen weken sterk gestegen, omdat de sterke Amerikaanse economie de hoop bij beleggers de bodem in heeft geslagen dat de Federal Reserve alweer snel de rente zou kunnen gaan verlagen. Hoge obligatierentes geven beleggers een relatief veilige manier om een mooi rendement te maken, waardoor risicovollere beleggingen zoals aandelen minder aantrekkelijk worden.

De olieprijs is dinsdag gestegen, na drie dagen van dalingen. De olieprijs deed de voorbije dagen nog een forse stap terug, nadat de prijs vorige week korte tijd boven 95 dollar per vat steeg, wat voor het eerst was sinds ruim een jaar. Volgens analisten was de tijd rijp voor winstnemingen.

De aanleiding voor de sterke stijging was de verlenging van een productiebeperking van 1 miljoen vaten per dag door Saoedi-Arabië en Rusland. Vandaag komt het technisch comité van OPEC+ weer bijeen.

De novemberfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot dinsdag 0,5 procent hoger op 89,23 dollar op de New York Mercantile Exchange. In de Aziatische handel vanochtend koersten de olieprijzen licht lager.

De euro/dollar noteerde op 1,0469. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0472 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er 1,0450 op de borden.

Op macro-economisch vlak krijgen beleggers vandaag inzicht in de staat van de Europese en Amerikaanse dienstensector over september. In de VS volgt ook het banenrapport van ADP, in aanloop naar het officiële rapport op vrijdagmiddag.

Bedrijfsnieuws

Air France-KLM investeert met een consortium en de Deense staat in het Zweedse SAS AB via een aandelen- en commerciële samenwerking. Indien de transactie wordt goedgekeurd en aan alle andere voorwaarden wordt voldaan, dan zou het consortium samen met de Deense staat 1,175 miljard dollar investeren. De investering van Air France-KLM zou in totaal 144,5 miljoen dollar bedragen, waarvan 109,5 miljoen dollar in gewone aandelen en 35 miljoen dollar in de vorm van converteerbare obligaties met onderpand.

AkzoNobel biedt beleggers momenteel een mooi instapmoment. Dit vinden analisten van Berenberg, die woensdag hun koersdoel voor het aandeel wel licht verlaagden van 87,00 naar 86,00 euro, maar met handhaving van het koopadvies.

ABN AMRO gaat een samenwerking aan met het internationale private equitybedrijf Motive Partners. De bank zal onder deze overeenkomst een "belangrijke" investeerder worden in diverse investeringsvehikels van Motive, dat zelf het ABN AMRO Ventures Fund gaat beheren.

Louis van Gaal gaat de Raad van Commissarissen van Ajax adviseren over voetbaltechnische zaken, naar verwachting in samenwerking met oud-voorzitter Michael van Praag en voormalig KLM-topman Leo van Wijk.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 verloor dinsdag 1,4 procent tot 4.229,45 punten. Technologiebeurs Nasdaq daalde 1,9 procent tot 13.059,47 en de Dow Jones-index leverde 1,3 procent in tot 33.002,38 punten.