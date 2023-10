Goed instapmoment bij AkzoNobel Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Akzo Nobel

(ABM FN-Dow Jones) AkzoNobel biedt beleggers momenteel een mooi instapmoment. Dit vinden analisten van Berenberg, die woensdag hun koersdoel voor het aandeel verlaagden van 87,00 naar 86,00 euro, maar met handhaving van het koopadvies. Het aandeel stond de afgelopen periode volgens de bank onder druk door onder meer vrees voor zwakke volumes in decoratieve verven. "Maar de huidige beurskoers is een goed instapmoment voor verschillende redenen", aldus Berenberg. Allereerst zal AkzoNobel volgens de analisten langer profiteren van dalende grondstofkosten dan aanvankelijk gedacht. Daarnaast liggen de volumes in decoratieve verven, vooral in Europa, nu onder het niveau van 2019. Berenberg rekent niet op een fors herstel, vanwege de oplopende rente en de 'boom' in zelfklussen tijdens de coronapandemie, "maar we verwachten in 2024 geen verdere dalingen". Tot slot zal AkzoNobel profiteren van de kostenmaatregelen die het bedrijf bij de komende kwartaalcijfers zal presenteren. In de sector is er volgens Berenberg geen bedrijf die zoveel kansen op dit vlak heeft. "Dat zou de winsten in 2024 moeten aanjagen." Het koersdoel ging iets omlaag vanwege wisselkoerseffecten en lagere volumes. Het aandeel AkzoNobel sloot dinsdag op 67,48 euro. Bron: ABM Financial News

