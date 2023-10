Europese beurzen openen lager

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan woensdag een lagere opening tegemoet. IG voorziet een openingsverlies van 40 punten voor de Duitse DAX, een min van 16 punten voor de Franse CAC 40 en een daling van 9 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen sloten dinsdag lager, nadat de Amerikaanse tienjaarsrente verder opliep, wat de aandelenmarkten op Wall Street en in Europa onder druk zette.

"Hogere obligatierendementen en een sterkere Amerikaanse dollar houden beleggers aan de zijlijn", volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

De Amerikaanse tienjaarsrente steeg met bijna 10 basispunten tot 4,77 procent.

De chef-econoom van de Europese Centrale Bank, Philip Lane, denkt dat de strijd tegen inflatie nog niet voorbij is, en dat loongroei een obstakel is om het doel van 2 procent inflatie te bereiken. Wel ziet hij signalen dat de inflatie blijft dalen.

Bedrijfsnieuws

De producenten van bewerkte voedingsmiddelen Danone en Unilever behoorden tot de zeldzame stijgers, evenals drankenfabrikant Pernod Ricard.

Duitse energiebedrijven E.ON en RWE sloten circa 3 tot 4 procent lager en ook Siemens Energy leverde flink in, net als Zalando.

Ook Deutsche Bank en Commerzbank stonden in Frankfurt aardig onder druk.

ArcelorMittal zou opnieuw dalende resultaten kunnen melden, net als een kwartaal eerder, door krimpende marges en lagere volumes, vreest Deutsche Bank. Het aandeel sloot 2,5 procent lager. Ook is er onrust over mogelijke inmenging in de consolidatie van de Amerikaanse staalsector.

De Britse online modeverkoper Boohoo Group verlaagde de outlook voor dit jaar, nadat in de eerste zes maanden van het lopende boekjaar de omzet en alle andere posten lager uitvielen dan een jaar eerder. Boohoo sloot bijna 3 procent lager.

Woensdag starten de aandelen van Sandoz hun beurshandel, na de spin-off door moederbedrijf Novartis. Omdat de belangstelling van beleggers in Novartis nu lauw is zou het nieuwe aandeel weleens onder druk kunnen komen te staan, stellen analisten van Jefferies.

Het Zwitserse chemiebedrijf Sika heeft zijn doelen voor de middellange termijn verhoogd, op basis van zijn nieuwe strategie en sterke marktpositie. De toeleverancier voor de auto-industrie rekent op 6 tot 9 procent jaarlijkse groei tot 2028. Voor de voorafgaande periode tot 2023 was dit 6 tot 8 procent. Het aandeel daalde licht.

Euro STOXX 50 4.095,59 (-1,08%)

STOXX Europe 600 440,70 (-1,10%)

DAX 15.085,21 (-1,06%)

CAC 40 6.997,05 (-1,01%)

FTSE 100 7.470,16 (-0,54%)

SMI 10.763,37 (-0,92%)

AEX 719,67 (-0,62%)

BEL 20 3.460,50 (-1,41%)

FTSE MIB 27.482,21 (-1,32%)

IBEX 35 9.165,50 (-1,65%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures woensdag lager.

De Amerikaanse aandelenmarkten sloten dinsdagavond ook al lager, nadat de obligatierentes verder opliepen en de dollar verder aan kracht won.

De rentes zijn de afgelopen weken sterk gestegen, omdat de sterke Amerikaanse economie de hoop bij beleggers de bodem in heeft geslagen dat de Federal Reserve alweer snel de rente zou kunnen gaan verlagen. Hoge obligatierentes geven beleggers een relatief veilige manier om een mooi rendement te maken, waardoor risicovollere beleggingen zoals aandelen minder aantrekkelijk worden.

De dollar won aan kracht. WTI-olie werd een half procent duurder. De olieprijzen komen later deze week mogelijk in beweging. Het technisch comité van OPEC+ vergadert woensdag. "De markt zal benieuwd zijn of er tekenen zijn van een verandering in het productiebeleid van de groep", schreven de analisten van ING. "Wij denken niet dat de groep haar productiebeleid zal wijzigen", aldus de bank.

Op macro-economisch vlak was het dinsdag rustig. Alleen vacaturecijfers uit de VS stonden op de rol en die lieten een forse stijging zien in augustus, na een minder sterke daling in juli. Hoe harder de Amerikaanse arbeidsmarkt afkoelt, hoe eerder de rente weer omlaag kan, redeneren sommige beleggers. Later in de week volgen twee banenrapporten.

Bedrijfsnieuws

Eli Lilly wil Point Biopharma overnemen voor 1,4 miljard dollar. Per aandeel is dit 12,50 dollar, een premie van bijna 90 procent. Het aandeel Eli Lilly bewoog nauwelijks na het nieuws. Aandelen Point Biopharma werden 85 procent meer waard.

Airbnb is door KeyBanc afgewaardeerd van Kopen naar Houden. De analisten zeiden dat de marges voorlopig gepiekt hebben en dat de omzetgroei kan vertragen tot 11 procent in 2024 als het aantal overnachtingen daalt. Airbnb verloor ruim 6 procent.

Meta zou bezig zijn met een voorstel waarbij gebruikers in Europa 14 dollar per maand gaan betalen voor advertentievrije versies van Instagram of Facebook, meldde The Wall Street Journal. Het aandeel daalde 2 procent.

Specerijenproducent McCormick ging onderuit met 8 procent, na rapporteren van een winstdaling. De omzet steeg nog wel omdat lagere volumes werden gecompenseerd door hogere prijzen.

S&P 500 index 4.229,45 (-1,37%)

Dow Jones index 33.002,38 (-1,29%)

Nasdaq Composite 13.059,47 (-1,87%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden woensdag lager. De beurs in China hield de deuren nog altijd gesloten.

De inkoopmanagersindex voor de Japanse dienstensector kwam in september uit op 53,8 tegen 54,3 in augustus. In de voorlopige meting werd melding gemaakt van 53,3.

Nikkei 225 30.759,36 (-1,5%)

Shanghai Composite 3.110,48 (28 sept.)

Hang Seng 17.180,12 (-0,9%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,0469. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0472 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er 1,0450 op de borden.

USD/JPY Yen 149,15

EUR/USD Euro 1,0469

EUR/JPY Yen 156,17

MACRO-AGENDA:

00:00 Chinese beurzen gesloten

01:30 Inkoopmanagersindex diensten - September def. (Jap)

09:15 Inkoopmanagersindex diensten - September (Spa)

09:45 Inkoopmanagersindex diensten - September (Ita)

09:50 Inkoopmanagersindex diensten - September def. (Fra)

09:55 Inkoopmanagersindex diensten - September def. (Dld)

10:00 Inkoopmanagersindex diensten - September def. (eur)

10:30 Inkoopmanagersindex diensten - September def. (VK)

11:00 Detailhandelsverkopen - Augustus (eur)

11:00 Producentenprijzen - Augustus (eur)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

14:15 Banenrapport ADP - September (VS)

15:45 Inkoopmanagersindex diensten - September def. (VS)

16:00 Inkoopmanagersindex diensten ISM - September (VS)

16:00 Fabrieksorders - Augustus (VS)

16:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

00:00 Bijeenkomst technisch comité OPEC+

BEDRIJFSNIEUWS:

- Geen agendapunten