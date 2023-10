Olieprijs stijgt Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is dinsdag gestegen, na drie dagen van dalingen. De novemberfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot 0,5 procent hoger op 89,23 dollar op de New York Mercantile Exchange. De olieprijs deed de afgelopen dagen een forse stap terug, nadat de prijs vorige week korte tijd boven 95 dollar per vat steeg, wat voor het eerst was sinds ruim een jaar. Volgens analisten was de tijd rijp voor winstnemingen. De aanleiding voor de sterke stijging was de verlenging van een productiebeperking van 1 miljoen vaten per dag door Saoedi-Arabië en Rusland. Volgens Tyler Richey van Sevens Report is de weg omhoog nog steeds die van de minste weerstand "hoewel deze terugtrekking tegen de trend in nog niet noodzakelijk voorbij hoeft te zijn". Uiteindelijk zal de tijd komen om te verkopen op het nieuws van de recessie, omdat de vraag naar olie bij een economische recessie vaak sterk daalt. Er zijn nog geen tekenen dat dat punt is bereikt, volgens Richey. Ook de sterke stijging van de Amerikaanse dollar, in samenhang met de sterk oplopende rendementen op staatsleningen, droeg bij aan winstnemingen in olie, volgens analisten. Een duurdere dollar maakt olie ook duurder voor beleggers met andere valuta, aangezien olie in dollars wordt afgerekend. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.