Louis van Gaal in adviseursrol bij Ajax

(ABM FN-Dow Jones) Louis van Gaal gaat de Raad van Commissarissen van Ajax adviseren over voetbaltechnische zaken, naar verwachting in samenwerking met oud-voorzitter Michael van Praag en voormalig KLM-topman Leo van Wijk. Dat maakte de club dinsdag bekend.

"Ik wil Ajax graag helpen", aldus Van Gaal, die het grootste deel van het jaar in Portugal woont. "De sportieve weg omhoog moet worden ingezet en daar kunnen en moeten we allemaal een bijdrage aan leveren."

Van Gaal neemt als voetbaltechnisch adviseur de rol over van Jan van Halst, die nu tijdelijk directeur algemene zaken is en heeft besloten om daarna niet terug te keren in de RvC.

Op 17 november vergaderen de aandeelhouders van de Amsterdamse voetbalclub over de voordracht van Michael van Praag als voorzitter van de RvC en van Leo van Wijk als lid van de RvC.

Van Gaal stelt graag zijn voetbalkennis in dienst van de RvC, "zeker als straks Leo van Wijk en Michael van Praag benoemd zijn."

Van Praag was voorzitter van de club van 1989 tot 2003, in de tijd van Van Gaal hoofdtrainer was. Van Wijk was van 2012 tot 2020 ook lid van de RvC van Ajax.

Van Gaal was hoofdtrainer bij Ajax toen de club in 1995 de Champions League won. Hij was daarna succesvol als trainer bij FC Barcelona, AZ, Bayern München en Manchester United en als bondscoach van het Nederlands elftal. Ook was hij verbonden aan Ajax als technisch directeur.