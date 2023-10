Riante rente duwt Wall Street in het rood

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse aandelenmarkten stonden dinsdagavond op forse verliezen, nadat de obligatierentes verder opliepen en de dollar verder aan kracht won.

De S&P500 verloor 1,6 procent tot 4.219,27 punten. Technologiebeurs Nasdaq daalde ruim 2 procent.

"Hogere obligatierendementen en een sterkere Amerikaanse dollar houden beleggers aan de zijlijn", volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

De Amerikaanse tienjaarsrente bereikte maandag een nieuwe top op 4,682 procent, waarmee het hoogste punt sinds oktober 2007 werd bereikt. Dinsdag liep de rente verder op naar 4,75 procent.

De rentes zijn de afgelopen weken sterk gestegen, omdat de sterke Amerikaanse economie de hoop bij beleggers de bodem in heeft geslagen dat de Federal Reserve alweer snel de rente zou kunnen gaan verlagen. Hoge obligatierentes geven beleggers een relatief veilige manier om een mooi rendement te maken, waardoor risicovollere beleggingen zoals aandelen minder aantrekkelijk worden.

De dollar won aan kracht. De euro/dollar zet daarmee zijn daling voort en noteerde dinsdagavond op 1,0463. In juli was de wisselkoers nog 1,12.

WTI-olie werd een half procent duurder op 89,35 dollar voor WTI-olie en 91,02 dollar voor Brent-olie. De olieprijzen komen later deze week mogelijk in beweging. Het technisch comité van OPEC+ vergadert woensdag.

"De markt zal benieuwd zijn of er tekenen zijn van een verandering in het productiebeleid van de groep", schreven de analisten van ING. "Wij denken niet dat de groep haar productiebeleid zal wijzigen", aldus de bank.

Op macro-economisch vlak is het dinsdag rustig. Alleen vacaturecijfers uit de VS staan op de rol. Later in de week volgen twee banenrapporten.

Analisten van Rabobank verwachten dat de vacaturecijfers zullen laten zien dat de verhitte arbeidsmarkt maar heel langzaam afkoelt. "En dat steunt de 'hoger voor langer' gedachte."

Bedrijfsnieuws

Eli Lilly wil Point Biopharma overnemen voor 1,4 miljard dollar. Per aandeel is dit 12,50 dollar, een premie van bijna 90 procent. Het aandeel Eli Lilly bewoog nauwelijks na het nieuws. Aandelen Point Biopharma werden 85 procent meer waard.

Airbnb is door KeyBanc afgewaardeerd van Kopen naar Houden. De analisten zeiden dat de marges voorlopig gepiekt hebben en dat de omzetgroei kan vertragen tot 11 procent in 2024 als het aantal overnachtingen daalt. Airbnb verloor 6 procent.

Meta zou bezig zijn met een voorstel waarbij gebruikers in Europa 14 dollar per maand gaan betalen voor advertentievrije versies van Instagram of Facebook, meldde The Wall Street Journal. Het aandeel daalde 2 procent.

Specerijenproducent McCormick ging onderuit met 8 procent, na rapporteren van een winstdaling. De omzet steeg nog wel omdat lagere volumes werden gecompenseerd door hogere prijzen.

Netflix opende hoger maar leverde de winst in, na een bericht in The Wall Street Journal dat het streamingbedrijf de prijs voor zijn reclamevrije dienst wil verhogen.

De Europese Unie overweegt grote Amerikaanse techbedrijven te laten meebetalen aan de kosten van telecomnetwerken in Europa. Europese telecombedrijven waaronder Orange, Vodafone, Deutsche Telekom en Telefonica, deden daartoe een oproep.