Europese beurzen sluiten lager Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn dinsdag lager gesloten, nadat de Amerikaanse tienjaarsrente verder opliep, wat de aandelenmarkten op Wall Street en in Europa onder druk zette. De brede STOXX Europe 600 index sloot 1,1 procent lager op 440,70 punten. De DAX-index daalde ook 1,1 procent tot 15.085,21 punten. De Franse CAC 40 verloor 1,0 procent tot 6.997,05 punten en de Britse FTSE eindigde 0,5 procent lager op 7.470,16 punten. "Hogere obligatierendementen en een sterkere Amerikaanse dollar houden beleggers aan de zijlijn", volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. De chef-econoom van de Europese Centrale Bank, Philip Lane, denkt dat de strijd tegen inflatie nog niet voorbij is, en dat loongroei een obstakel is om het doel van 2 procent inflatie te bereiken. Wel ziet hij signalen dat de inflatie blijft dalen. In de namiddag bleek het aantal vacatures in de Verenigde Staten in augustus te zijn gestegen. Vrijdag volgt het officiële banenrapport. De Amerikaanse tienjaarsrente steeg met bijna 10 basispunten tot 4,77 procent, De olieprijs steeg met 0,8 procent voor de decemberfuture Brent, die op 91,47 dollar noteerde. De euro/dollar noteerde op 1,0450. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er een stand van 1,0478 op de borden. De Russische roebel stond onder druk, op bijna 100 roebel per dollar.



Bedrijfsnieuws De producenten van bewerkte voedingsmiddelen Danone en Unilever behoorden tot de zeldzame stijgers, evenals drankenfabrikant Pernod Ricard. Duitse energiebedrijven E.ON en RWE sloten circa 3 tot 4 procent lager en ook Siemens Energy leverde flink in, net als Zalando. Ook Deutsche Bank en Commerzbank stonden in Frankfurt aardig onder druk. De Europese Unie overweegt grote techbedrijven te laten meebetalen aan de kosten van telecomnetwerken in Europa. Europese telecombedrijven waaronder Orange, Vodafone, Deutsche Telekom en Telefonica, deden daartoe een oproep. ArcelorMittal zou opnieuw dalende resultaten kunnen melden, net als een kwartaal eerder, door krimpende marges en lagere volumes, vreest Deutsche Bank. Het aandeel sloot 2,5 procent lager. Ook is er onrust over mogelijke inmenging in de consolidatie van de Amerikaanse staalsector.



Ryanair heeft in september 9 procent meer passagiers vervoerd dan in dezelfde maand een jaar eerder. Het aandeel van de Ierse budgetluchtvaartmaatschappij sloot 1,5 procent hoger. De Britse online modeverkoper Boohoo Group verlaagde de outlook voor dit jaar, nadat in de eerste zes maanden van het lopende boekjaar de omzet en alle andere posten lager uitvielen dan een jaar eerder. Boohoo sloot bijna 3 procent lager. Woensdag starten de aandelen van Sandoz hun beurshandel, na de spin-off door moederbedrijf Novartis. Omdat de belangstelling van beleggers in Novartis nu lauw is zou het nieuwe aandeel weleens onder druk kunnen komen te staan, stellen analisten van Jefferies. Het Zwitserse chemiebedrijf Sika heeft zijn doelen voor de middellange termijn verhoogd, op basis van zijn nieuwe strategie en sterke marktpositie. De toeleverancier voor de auto-industrie rekent op 6 tot 9 procent jaarlijkse groei tot 2028. Voor de voorafgaande periode tot 2023 was dit 6 tot 8 procent. Het aandeel daalde licht.



Wall Street



De Amerikaanse beurzen stonden rond sluitingstijd in Europa op verlies. De S&P 500 noteerde 1,4 procent lager op 4.229,14 punten. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.