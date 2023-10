Update: Air France-KLM verwerft belang in SAS

(ABM FN-Dow Jones) Air France-KLM neemt een minderheidsbelang van bijna 20 procent in de Scandinavische luchtvaartmaatschappij SAS, die daarmee toetreedt tot het samenwerkingsverband SkyTeam. Dat maakten de bedrijven dinsdag bekend.

Een consortium bestaande uit Air France-KLM, het Deense Lind Invest, de Deense overheid en de leidende investeerder Castlelake wil 1,175 miljard investeren in het noodlijdende SAS. Het Scandinavische bedrijf wordt gereorganiseerd in het kader van een faillissementsprocedure in de Verenigde Staten.

De investering wordt voor 475 miljoen dollar voldaan in gewone aandelen en voor 700 miljoen dollar in de vorm van converteerbare obligaties.

Daarvan zou Air France-KLM 109,5 miljoen dollar in aandelen SAS investeren plus 35 miljoen dollar in converteerbare schuld. Dit zou een aandelenbelang in SAS opleveren van 19,9 procent en 5 procent van de schuld.

Castlelake krijgt een aandelenbelang van 32 procent en 55 procent van de converteerbare schuld, de Deense staat respectievelijk 26 procent en 29,9 procent, en Lind Invest 8,6 procent van de aandelen en 10 procent van de converteerbare obligaties.

SAS koos deze oplossing uit verschillende biedingen, zei SAS-voorzitter Carsten Dillen.

De Scandinavische luchtvaarder behoorde tot de Star Alliance met Lufthansa en United Airlines en gaat nu deel uitmaken van de SkyTeam Alliance geleid door Air France-KLM en Delta Air Lines. "Onze stap naar een partnerschap met SkyTeam bepaalt een duidelijke weg voorwaarts voor het bedrijf", stelde CEO Anko van de Werff van SAS.

"Deze samenwerking zal Air France-KLM in staat stellen om zijn positie in Noord-Europa te versterken en de verbindingen te verbeteren voor reizigers uit Scandinavië en Europa", zei CEO Ben Smith van Air France-KLM. "Met zijn gevestigde positie in Scandinavië en sterke merk biedt SAS geweldig potentieel voor Air France-KLM."

De investering in het Zweedse concern past in de actieve rol die Air France-KLM wil spelen in de consolidatie van de Europese luchtvaart en is onderdeel van de strategische routekaart die het bedrijf heeft uitgestippeld. De investering zal de aangekondigde vooruitzichten voor de resultaten voor de middellange termijn niet beïnvloeden, zei Air France-KLM dinsdag.

De overname is afhankelijk van bepaalde voorwaarden en wettelijke goedkeuringen, waaronder goedkeuring door de Europese Commissie en de Amerikaanse faillissementsrechter. SAS verwacht de afronding in 2024.

Update: om informatie toe te voegen.