Air France-KLM neemt belang in Zweeds luchtvaartconcern SAS Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: KLM

(ABM FN-Dow Jones) Air France-KLM investeert in het Zweedse SAS AB via een aandelen- en commerciële samenwerking. Dit meldde het Frans-Nederlandse luchtvaartbedrijf dinsdag nabeurs. Air France-KLM maakt deel uit van een consortium, waarin ook het Deense Lind Invest zit, en dat zijn investeringsvoorstel nog moet afronden. Dat is afhankelijk van bepaalde voorwaarden en wettelijke goedkeuringen, waaronder goedkeuring door de Europese Commissie, de Amerikaanse rechtbank die toezicht houdt op de Chapter 11-reorganisatie van SAS AB en de Zweedse rechtbank. Indien de transactie wordt goedgekeurd en aan alle andere voorwaarden wordt voldaan zou het consortium samen met de Deense staat 1,175 miljard dollar investeren, waarvan 475 miljoen dollar in gewone aandelen en 700 miljoen dollar in de vorm van converteerbare obligaties met onderpand. De investering van Air France-KLM zou in totaal 144,5 miljoen dollar bedragen, waarvan 109,5 miljoen dollar in gewone aandelen en 35 miljoen dollar in de vorm van converteerbare obligaties met onderpand. Air France-KLM krijgt hiermee een niet-controlerend belang van maximaal 19,9 procent in het aandelenkapitaal van SAS AB en kan zo de aanwezigheid op de Scandinavische markten vergroten. De samenwerking zou ook leiden tot betere luchtverbindingen met bestemmingen in Scandinavië. De investering in het Zweedse concern past in de rol die Air France-KLM wil spelen in de Europese luchtvaart. De stap heeft geen invloed op de vooruitzichten voor de resultaten voor de middellange termijn, zei Air France-KLM dinsdag. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.