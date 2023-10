Tech onder druk in rode AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is dinsdag lager geëindigd. De AEX daalde 0,6 procent tot 719,67 punten.



Beleggers doen er goed aan om bescherming in de portefeuille in te bouwen, want "er zou een correctie moeten komen", zo waarschuwde Cees Smit, vermogensbeheerder Actief Offensief bij Today's Group, voor de camera van ABM Financial News.



"Hogere obligatierendementen en een sterkere Amerikaanse dollar houden beleggers aan de zijlijn", verklaarde marktanalist Michael Hewson van CMC Markets het huidige sentiment.



De Amerikaanse tienjaarsrente liep dinsdag verder op naar 4,79 procent en de dertigjarige variant liep op richting de 5 procent en daarmee het hoogste niveau in ruim 15 jaar.



De dollar won intussen aan kracht. De euro/dollar noteerde dinsdag richting het slot op 1,0450.



WTI-olie kostte circa 89,70 dollar. De oliemarkten wachten op de bijeenkomst van het OPEC+ Joint Ministerial Monitoring Committee, of JMMC, op woensdag. Het technisch comité zal het OPEC+ beleid evalueren. Het JMMC heeft de bevoegdheid om een volledige OPEC+ vergadering bijeen te roepen als dat nodig is.



"De markt zal benieuwd zijn of er tekenen zijn van een verandering in het productiebeleid van de groep", schreven analisten van ING. "Wij denken niet dat de groep haar productiebeleid zal wijzigen", aldus de bank.



Op macro-economisch vlak was het dinsdag rustig. De centrale bank in Australië liet de rente voor de vierde maand op rij ongemoeid. De rente bleef daarmee op 4,10 procent.



Het aantal openstaande vacatures in de VS is in augustus opgelopen naar 9,6 miljoen, van 8,9 miljoen een maand eerder. Volgens analisten van Rabobank wijzen de vacaturecijfers op een verhitte arbeidsmarkt die maar heel langzaam afkoelt. "En dat steunt de 'hoger voor langer' gedachte", zei Rabobank, doelend op het rentebeleid van de Federal Reserve.



Stijgers en dalers



In de AEX ging Unilever aan kop, met een plus van een half procent. Ook NN bleef in het groen, terwijl ASR licht daalde. ABN AMRO was hekkensluiter, met een verlies van 3 procent. Prosus en ArcelorMittal leverden circa 2,5 procent in.



ASMI ging er 2 procent op achteruit en ASML ruim anderhalf procent. Ook Besi leverde bijna 2 procent in.



In de AMX won JDE Peet's rond een half procent. Ook Fagron bleef in het groen.



CTP daalde iets meer dan een half procent. Het vastgoedbedrijf presenteerde met Growy een huurder voor het CTPark Amsterdam City. Financiële details deelde CTP niet.



In de Midkap daalden Just Eat Takeaway en OCI 5 tot circa 5,5 procent. ING halveerde het koersdoel voor de maaltijdbezorger naar 20 euro.



Signify daalde ook meer dan 5 procent. JPMorgan haalde 6 euro van het koersdoel voor de verlichtingsspecialist af en kwam uit op 32,00 euro.



In de AScX waren geen stijgers. Pharming daalde circa 5,5 procent, net als Vivoryon.



Het aandeel Ebusco is ondanks de enorme koersval van de afgelopen periode nog niet koopwaardig, zo bleek dinsdag uit een rapport van Van Lanschot Kempen, waarin hij het aandeel is gaan volgen met een verkoopadvies. De taxaties van de bank liggen significant onder de analistenconsensus. Het aandeel leverde dinsdag bijna 5 procent in.



Het lokaal genoteerde Onward Medical verloor ruim 9 procent.



Wall Street



Rond het slot in Amsterdam noteerden de Amerikaanse beurzen tot bijna 2 procent lager.

Bron: ABM Financial News