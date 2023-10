Video: bescherming nodig tegen correctie Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Beleggers doen er goed aan om bescherming in de portefeuille in te bouwen, want "er zou een correctie moeten komen". Dit zegt Cees Smit, vermogensbeheerder Actief Offensief bij Today's Group. De verkoopsignalen worden volgens de beurskenner wat serieuzer. "We beginnen door horizontale niveaus heen te zakken." Smit adviseert daarom een put spread. "Ik blijf voorzichtig." Klik hier voor: bescherming nodig tegen correctie Bron: ABM Financial News

