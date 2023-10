Mondiaal luchtvrachtvervoer gestegen - IATA Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het mondiale luchtvrachtvervoer is in augustus toegenomen. Dit meldde brancheorganisatie IATA dinsdagmiddag. De stijging bedroeg 1,5 procent op jaarbasis. Het was de eerste toename in 19 maanden, volgens IATA. De capaciteit nam in augustus met ruim 12 procent toe ten opzichte van dezelfde periode in 2022. IATA wees verder op de lichte stijging van de inkoopmanagersindexen in augustus, hoewel die onder de belangrijke grens van 50 bleven. Alleen boven de 50 is er sprake van groei, daaronder van krimp. De wereldwijde grensoverschrijdende handel daalde in juli voor de vierde maand op rij, met een min van 3,2 procent op jaarbasis. "Dit weerspiegelt het afkoelende vraagklimaat en de algemene macro-economische omstandigheden", volgens IATA. De inflatie liet in augustus een gemengd beeld zien, volgens de brancheorganisatie, "met een stijging van de Amerikaanse consumentenprijzen voor de tweede maand op rij." Ondertussen daalden de consumenten- en producentenprijzen in Europa en Japan. In China, dat tegen deflatoire druk vecht, stegen de consumentenprijzen. Bron: ABM Financial News

